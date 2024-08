El tráiler de 'Saturday Night' nos ofrece una carrera contrarreloj antes de la primera emisión de un icono de la comedia

Es toda una institución americana desde hace casi cincuenta años. Todos los sábados, un sketch termina con la coletilla "Live from New York, it's Saturday Night!" y comienza 'Saturday Night Live', un programa de humor y música en directo por el que han pasado las mayores estrellas de la comedia americana y que han presentado desde Donald Trump hasta Tom Hanks. Pero no siempre fue un tótem inamovible: el 11 de octubre de 1975 nadie confiaba en un programa de sketches en directo como este.

We're not worthy!

Antes de 'Wayne's World', del 'Weekend Update', de los Caraconos, de los videoclips de The Lonely Island y de Debbie Downer, el programa se llamaba 'Saturday Night' y NBC no terminaba de confiar en él. Ahora, una película nos cuenta la hora y media antes de la primera emisión, en un tráiler que parece un regalo para los fans y que no pocos han comparado con 'Studio 60' (con razón).

Dirige Jason Reitman y el reparto es un auténtico quién es quién: Gabriel LaBelle ('The Fabelmans') será Lorne Michaels, y entre bambalinas podemos ver a los sosias de Chevy Chase (Cory Michael Smith), John Belushi (Matt Wood), Dan Aykroyd (Dylan O'Brien), Gilda Radner (Ella Hunt), Garrett Morris (Lamorne Morris) y, por supuesto, el siempre añorado Jim Henson (Nicholas Braun, en un doble papel junto con Andy Kauffman).

La película se estrenará el 11 de octubre, 49 años después del estreno de ese primer episodio, y dará el pistoletazo de salida para la celebración de las cinco décadas de 'Saturday Night Live'. Sería un buen momento, por cierto, para que alguien subiera a su servicio de streaming un recopilatorio con los mejores episodios. Así, como idea.

