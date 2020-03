Tráiler de 'Tales from the Loop': Amazon pone fecha de estreno a esta peculiar serie de ciencia ficción

El próximo 3 de abril llegará a Amazon Prime Video su nueva serie de ciencia ficción: 'Tales from the Loop', creada y escrita por Nathaniel Halpern, uno de los guionistas habituales de 'Legión'. Un drama del que ya podemos ver su primer tráiler.

Y ojo porque el proyecto cuenta con Matt Reeves ('The Batman') como productor ejecutivo y contará en el reparto con Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner y Jonathan Pryce.

'Tales from the Loop' está basada en las obras del artista sueco Simon Stålenhag, quien sirve también de productor ejecutivo y firma los pósters de la película. A lo largo de sus ocho episodios nos contarán diversas historias y experiencias de las personas que viven en la ciudad construida sobre "The Loop".

Y ¿qué es este Loop? pues una máquina creada para desbloquear los misterios del universo que logra hacer cosas hasta ahora imposibles. El tráiler ya nos muestra que nos encontraremos ante algo más emocional y emotivo sobre el impacto que tienen estos "milagros" en la vida de los protagonistas.

Qué queréis que os diga, pues que lo poco que he podido ver en el tráiler me ha gustado. Además sí que se reconoce un poco de ese plano de búsqueda interior en una serie de ciencia ficción que tenía 'Legión' y otras propuestas (ahora mismo me viene a la mente 'The OA').

Los pósters de Simon Stålenhag para 'Tales from the Loop'