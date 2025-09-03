Los Vengadores quieren comerse el cerebro de la Bruja Escarlata en el divertidísimo y sangriento tráiler de 'Marvel Zombies'

Hace 20 años, Robert Kirkman, que por aquel entonces estaba sorprendiendo en la escena del cómic indie con 'The Walking Dead', se llevó el mundo zombi a Marvel, creando así una miniserie de 5 capítulos tan divertida como golosa que, por supuesto, la editorial no dejó descansar ahí. Desde la 'Marvel Zombies' original se han publicado unas 15 secuelas, entre las que hay crossovers con 'El ejército de las tinieblas' o, por supuesto, especiales de Navidad. ¿Cómo no iban a llevarlo a lo audiovisual? Bastante han tardado.

Cerebros marvelitas al pil-pil

Después de probar si la historia podía funcionar en animación gracias a un episodio de '¿Qué pasaría si...?', 'Marvel Zombies' dará el salto a Disney+ el 24 de septiembre, con 5 episodios en los que descubriremos más sobre este universo alternativo en el que los Vengadores se han convertido en muertos vivientes y un pequeño equipo de héroes tiene que vérselas contra ellos.

La verdad es que el tráiler es muy gozoso: un divertimento gore en el que se han soltado la melena. Hay cuerpos partidos por la mitad, cabezas desmembradas, un Thanos zombificado con las gemas del infinito... Si el siguiente paso de Marvel es reírse un poco de sí misma y atreverse con series para adultos, está más que justificado y agradecido. Además, todo el reparto original vuelve para poner la voz a sus personajes una vez más.

Como el propio tráiler anuncia, en la serie escucharemos a Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Florence Pugh, Paul Rudd, Wyatt Russell, Hailee Steinfeld, Tessa Thompson, Dominique Thorne e Iman Vellani. Ah, también tendremos a Blade (con el manto del Caballero Luna), pero sin la voz de Mahershala Ali. Probablemente mientras hacían la serie pensaban que la película se estrenaría a tiempo, pero todos sabemos lo que pasó ahí.

Después de esta serie, '¿Qué pasaría si...?', 'X-Men 97', 'Tu amigo y vecino Spider-man' y 'Los ojos de Wakanda', parece que está claro que Marvel quiere confiar su futuro televisivo a la animación, y tiene lógica: es más barata y permite experimentar mucho más que una serie de acción real. De momento seguimos esperando el primer anuncio directo para cines, pero llegará. Vaya que si llegará. Este filón no puede quedarse a medias.

En Espinof | Las películas de superhéroes ya no se centran en los orígenes de los personajes y es una jugada muy inteligente de Hollywood

En Espinof | Las mejores películas de 2025