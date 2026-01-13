Vuelve una de las criaturas más aterradoras de la historia del cine de la mano del director de 'Posesión infernal'. 'La Momia' muestra su primer tráiler

La figura de la Momia es uno de esos iconos del terror que nunca termina de desaparecer: cambia de forma, de época, de estilo… pero siempre vuelve. Ahora, de la mano del director Lee Cronin (responsable de 'Posesión infernal: El despertar'), la historia regresa con 'La Momia de Lee Cronin', una versión que promete ser mucho más retorcida y sangrienta que cualquier otra adaptación anterior.

El primer avance recurre al misterio y nos lanza una sola pregunta inquietante:¿qué le pasó a Katie? Todo ello mientras revela la historia de una joven que reaparece ocho años después y cuyo regreso está muy lejos de ser reencuentro feliz que todos esperaban.

Un regreso que huye de la aventura

Con una atmósfera enfermiza, una música amenazante y una puesta en escena que ya apunta al horror corporal, Cronin parece decidido a desenterrar la esencia maldita del mito. Y con Blumhouse y Atomic Monster al mando de la producción, no es de extrañar que este remake vaya más por el camino del thriller oscuro que por el del blockbuster tradicional.

El primer adelanto no desvela mucho, pero sí deja claras sus intenciones: la cámara sigue a un fotógrafo que retrata un cuerpo momificado mientras la tensión crece, hasta culminar con un plano memorable de una araña saliendo de la boca del cadáver. No hay desiertos épicos ni pirámides en ruinas, solo incomodidad, silencio y muerte.

El reparto del filme incluye nombres como Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón y May Calamawy, encabezando una versión que advierte de que el mencionado reencuentro, lejos de ser un alivio, rápidamente se convierte en una pesadilla. Todo apunta a que el centro de la trama no será una maldición egipcia, sino la transformación física y psicológica de una joven que quizá ya no sea del todo humana.

A nivel industrial, el proyecto es relevante porque supone otra resurrección de un Monstruo Clásico, algo que Blumhouse lleva años intentando. Históricamente, 'La Momia' ha mutado muchas veces: desde la original de 1932 con Boris Karloff, pasando por las aventuras de acción con Brendan Fraser y Rachel Weisz -cuya cuarta entrega está en desarrollo-, hasta el fallido reboot protagonizado por Tom Cruise en 2017. Pero Cronin lo tiene claro: "Esta será diferente a cualquier película de La Momia que hayáis visto antes. Estoy excavando profundamente en la tierra para sacar a la luz algo muy antiguo y aterrador", dijo en 2024 según Variety. Habrá que ver si cumple con su palabra.

En Espinof | "Me sentí insultado". Al director de 'La momia' de Brendan Fraser no le hizo nada de gracia el remake de 2017 con Tom Cruise que inició el fallido Dark Universe

En Espinof | Hace 8 años el fracaso de esta aventura de fantasía épica destruyó una saga de 6 películas. Es uno de los mayores desastres de todos los tiempos