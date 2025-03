Una de las actrices más conocidas de 'Harry Potter' se pasa a OnlyFans, pero tiene truco

Tendemos a pensar que todos los actores que han aparecido en 'Harry Potter' tienen la vida solucionada. Y puede ser cierto para sus intérpretes principales, pero algunos de los secundarios... digamos que no lo están pasando tan bien. Es el caso de Jessie Cave, que por nombre es probable que no os diga nada, pero apareció en las tres últimas películas de la saga interpretando a Lavender Brown. Han pasado 15 años desde entonces y, siendo honestos, parece que necesita dinero a la desesperada.

Alohomonlyfans

La actriz, que ahora tiene 37 años (porque el tiempo pasa igual para todos, vaya) no ha dejado de trabajar, e incluso protagonizó su propia serie entre 2021 y 2023, 'Buffering'. Tiene cuatro hijos, está casada con el cómico Alfie Brown y nada parece indicar que le vaya mal. Y sin embargo, en el podcast 'Before we break up again' ha declarado que se va a abrir un OnlyFans. Pero no, no es lo que pensáis.

En dicho OnlyFans no va a subir vídeos sexuales, sino exclusivamente de su pelo. Promete que será muy sensual y que ofrecerá "la mejor calidad de sonidos de pelos", y, según explica, "es un fetiche. Los fetiches no tienen que significar necesariamente nada sexual". Se pregunta, de hecho, "¿Fueron mis años de convenciones de Harry Potter una investigación? Siento que estoy haciendo algo travieso, un poco jodido. Me gusta. Romper en dos el libro de normas de la actriz buenecita".

El motivo, de todas maneras, no es solo el de salir de lo establecido, tal y como explica en su newsletter de Substack: "Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Tener la casa segura, cubrir el papel de pared que tiene arsénico y plomo, construir un nuevo techo, etcétera. ¿Mi objetivo? No tener deudas. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Probar a aquellos que en el pasado me han juzgado incorrectamente que no soy tan dulce? Poner tiempo en algo en lo que nunca he invertido: amor propio". Si te gusta el pelo, los sonidos que hace el pelo y 'Harry Potter', de pronto tu sueño se ha hecho realidad por arte de magia.

