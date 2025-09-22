La actriz de 'Harry Potter' que decidió hacer OnlyFans ha sido excluida de las convenciones de la saga. "¡Solo estoy jugando con mi pelo!"

Si os digo la palabra "OnlyFans", ¿en qué pensáis, de manera prácticamente inmediata? Exacto: en gente desnuda y teniendo relaciones sexuales a cambio de una suscripción mensual. Se considera que actualmente entre el 3 y el 4% de los 4 millones de creadores en la página se gana la vida con ello, con beneficios que pueden ser hasta de 100.000 dólares al mes. Pero no solo se saca dinero a base de enseñar carne: hay quien consigue un sólido sobresueldo gracias... a su pelo.
¡Pelus onlyfanus!
Es el caso de Jessie Cave, la actriz que interpretó a Lavender Brown en las tres últimas entregas de 'Harry Potter' y que, desde entonces, además de seguir con su trabajo como actriz, cómica y dibujante, se abrió hace seis meses una cuenta en OnlyFans para enseñar su pelo y mostrar todo tipo de fotografías artísticas con el mismo. Sin embargo, pronto ha descubierto que no todo es miel sobre hojuelas, como ha contado en su propia newsletter (también de pago, por cierto: ¡Aquí se monetiza todo!).
Hace poco supe que no me llamaron para una convención de 'Harry Potter' porque estoy haciendo OnlyFans. Me explicaron que era porque se trataba de 'un show familiar y OnlyFans está unido al porno'. Para mí fue desconcertante, ya que muchos actores que hacen convenciones (la mayoría, de hecho) han grabado películas y series donde hacen escenas de sexo y desnudos. ¡Yo solo estoy jugando con mi pelo!
No tiene pinta de que se arrepienta: según ha afirmado, en solo medio año ha hecho más dinero con su pelo en OnlyFans que, incluso, lo que ganaría presentando programas de televisión. Y, tal como cuenta, "no estoy enfadada con la idea de no hacer más convenciones de 'Harry Potter'. Va a haber un nuevo reparto, y es otra época. Además, he hecho convenciones durante más de 15 años y ya tengo suficientes fotos y merchandising mágico".
La actriz afirmó que, en un principio, probaría OnlyFans solo durante un año, pero dado que en su Instagram lo ha calificado como "lo más empoderante que he hecho en mi vida", no tiene pinta de que vaya a terminarse dentro de poco. ¡Ah! Si tienes curiosidad (o fetiche por el pelo, que nunca se sabe) la suscripción cuesta 6 dólares al mes a cambio de tener contenido sobre su pelo diariamente. De momento ha hecho 276 posts con más de 29000 "Me gusta", así que podemos deducir que, efectivamente, para ella ver la cuenta corriente a final de mes está siendo mágico.
