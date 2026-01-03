Antes de 'Pluribus', Rhea Seehorn protagonizó una de las piezas de arqueología friki más oscuras del mundo. "Era de tan bajo presupuesto que no teníamos zapatos"

Ya no cabe ninguna duda: 'Pluribus' ha sido un sonoro exitazo. Rhea Seehorn, a la que muchos conocieron gracias a 'Better Call Saul', tiene todas las papeletas para (como poco) ser nominada a la mayoría de los premios televisivos del año, y con razón. Sin embargo, hace treinta años no tenía tan claro que esta fuera a ser el resto de su carrera, y en 1997 tuvo que aceptar uno de los trabajos más extraños (y, al mismo tiempo, recordados) de toda su vida: el de Hechicera del Tutorial de 'Magic: The Gathering'.

Quien Rhea el último, Rhea mejor

Todo el mundo que esté metido un poco en la esfera friki conoce de sobra 'Magic', el juego de cartas coleccionables que juegan más de 50 millones de personas alrededor del mundo y que sigue creciendo año tras año. Lo que no saben muchos es que la protagonista de 'Pluribus' fue la encargada de dar la bienvenida a muchos en el primer videojuego de la franquicia, tal y como reveló ella misma en el podcast 'Wait, wait... Don't tell me!'.

"Fue uno de mis primeros trabajos, sí. El juego era, por así decirlo, software del juego de cartas. Pero venía con un tutorial sobre cómo navegar a través del juego. Y un actor llamado Reggie y yo fuimos el hechicero y la hechicera", ha comentado. Obviamente, hacer el vídeo costó cuatro duros contados, pero no imagináis hasta qué punto era así: "Era de tan bajo presupuesto que no tenían zapatos, pero querían que pareciera que estábamos llevando botas de gladiadores hechiceros o lo que sea. Así que llevamos calcetines largos con cinta aislante cruzada sobre sí misma". A 240p tampoco se iba a distinguir, al fin y al cabo.

Estaba tan emocionada de que mi foto estuviera en la contraportada que fui a Best Buy. No me podía permitir lo que fuera que costara el juego entonces, unos 45 dólares o así. Les enseñé la foto y les dije "¡Esta soy yo! ¡He hecho esto! ¿Me regalaríais una copia?".

No se la dieron, pero seguro que ahora no dudarían ni un momento. Tras su debut participó en un buen puñado de películas desconocidas (por ejemplo, aparentemente protagonizó una película llamada 'Why Spain?' en 1999, de la que no hay más datos) y siguió dando bandazos durante años hasta que, por fin, en 2015 Vince Gilligan la llamó para hacer de Kim Wexler. Y seguro que muchos entonces se rascaron la cabeza pensando "Un momento... ¿Pero no es esta la hechicera del tutorial?".

