"Apostaría por el Profesor X". Giancarlo Esposito se ha reunido con Marvel sobre qué personajes podría interpretar pero él tiene clara su elección

Conocido por sus papeles en 'Breaking Bad' y 'The Mandalorian', Giancarlo Esposito se ha hecho un hueco en el imaginario audiovisual. El actor, de origen danés, se ha puesto en el punto de mira de Marvel y afirma que le encantaría interpretar al próximo Profesor X.

¿Profesor Esposito?

Giancarlo Esposito contó en el TJH Superhero Car Show & Comic Con que está muy interesado en formar parte del UCM y que ya se ha reunido con Marvel para hablar sobre posibles roles (entre los que también se coló Mr. Freeze, el villano de DC):

Aún no he trabajado con Marvel. He estado en una habitación con ellos y hemos hablado (...) Se habló de Magneto. Se habló de Doctor Doom y del Profesor X. (En cuanto a lo que a mí me gustaría interpretar) yo diría algo distinto, apostaría por el Profesor X.

Esposito compartió la noticia con entusiasmo aunque Marvel aún no ha confirmado qué papel interpretará finalmente el actor ni cuándo se pondrá en marcha un proyecto sobre 'X-Men' en el UCM. Lo único anunciado hasta la fecha es la serie animada 'X-Men '97', el reboot que Disney+ está planificando para 2023 y en cuyo reparto de voces no aparece el actor.

Sí que hemos podido ver algunas pinceladas de los mutantes en estrenos Marvel recientes, como el cameo de Patrick Stewart como Profesor X en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' o ciertas revelaciones en el final de la serie 'Ms. Marvel'.

Aparte de las anteriormente mencionadas, Esposito es un rostro habitual en el terreno seriéfilo con sus numerosas intervenciones en series como 'Better Call Saul', 'The Boys', 'Harley Quinn', 'Patoaventuras' o 'El padrino de Harlem'. Su incorporación al UCM podría ser el empujón que le falta para meterse de lleno en el cine, donde quizá no ha tenido tanta suerte aunque también le hemos visto en proyectos como 'Okja' o la saga 'El corredor del laberinto'.

Esposito se une a la lista de espera de Marvel (donde también tenemos a Taron Egerton, como posible Lobezno), que de momento ha anunciado ya su fase 5 y fase 6 y con todos esos proyectos ya tiene la agenda cubierta para rato.