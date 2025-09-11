"Es un cáncer tóxico para la sociedad". Este actor de 'Crónicas Vampíricas' lo pasó tan mal por los fans que acabó yéndose de la industria

Han pasado ya nueve años desde el final de 'Crónicas Vampíricas', y parece que Ian Somerhalder tiene sentimientos encontrados con el legado que le dejó la serie. Según revela un nuevo libro publicado sobre el detrás de las escenas, para el intérprete detrás de Damon la experiencia mereció la pena por las personas que conoció durante el proceso, pero no tanto por los fans.

Causante de todo esto fue el embrollo romático central, aquel que puso a Elena en un triángulo amoroso entre los dos personajes masculinos de la serie, interpretados por Paul Wesley (Stefan) y el propio Somerhalder. Durante buena parte de la serie, el actor (que también estuvo en una relación fuera de las cámaras con Nina Dobrev) se lo pasó pipa con estas tramas y llegó a considerarse "el mayor fan de Delena de la historia". Claro que eso fue hasta que se enteró de que los fans no siempre se toman las cosas de la mejor manera.

"Me quedé como, 'espera, guau. Esta es una serie ficticia con personajes ficticios, no podemos portarnos mal con otras personas de verdad'. Sí que cambió mi apreciación del fandom. No me gusta cuando la gente se trata mal. Es un cáncer tóxico para la sociedad".

Aunque el intérprete no menciona ningún momento en particular, desde luego hay para elegir. Los fans de la serie fueron fueron tan pasionales a la hora de elegir un bando que no tardaron en enfrentarse y en última instancia pasar al insulto y al acoso real. Fue tan intenso que incluso llegaron a entrometerse en la vida de los actores, lanzando comentarios de odio a la pareja real de Somerhalder después de que cortara con Nina Dobrev.

Aunque no fue la única razón, en el libro admite que fue ese desencanto con el fandom en gran medida lo que le impulsó a abandonar su carrera interpretativa. Salvo un proyecto posterior de Netflix que pasó sin pena ni gloria, el actor lleva ya seis años emprendiendo roles más detrás de las cámaras, con un enfoque en el ecologismo y los documentales.

