Clint Eastwood, sobre por qué nunca ha interpretado a un villano: "Quizá sea una especie de placer sádico"

Hay un vacío bastante llamativo en la longeva carrera de Clint Eastwood, pues la leyenda de Hollywood nunca ha interpretado a un villano propiamente dicho -lo más cerca que estuvo de ello fue en una mítica serie de televisión en la que finalmente no participó-. Sí a personajes con rasgos de malvado, pero nunca a uno que lo fuera plenamente. Eso es algo de lo que él mismo es bien consciente, ya que hay un motivo para ello.

Muertos todos los que quieras

El propio Eastwood explicó en una entrevista concedida a Esquire que "Interpreté personajes con facetas de villano. ¿Pero un villano de pura cepa? No. Suelen acabar con ellos antes del final. Yo suelo quedarme por ahí". Eso no quita que sea consciente de que ha matado en pantalla en multitud de ocasiones:

"Históricamente, sí. Y quizá sea una especie de catarsis. O quizá sea una especie de placer sádico. O quizá no sea nada en absoluto."

Además, Eastwood también recuerda lo que sucedió en el caso del personaje más emblemático de toda su carrera, al que además dio vida en hasta cinco ocasiones diferentes: "Sabes, Harry el Sucio es un tipo que realmente no disfrutó de ello. Lo interpreté por cierta tristeza porque creo que si realmente mataras a toda esa gente, tendría un efecto en tu alma, tu psique o en lo que sea que creas, como quieras expresarlo".

El actor y cineasta apunta que "nunca he tenido problemas para controlar la ira", pero sí que cree que vivimos en una sociedad marcada por "una generación de cobardes" que presta atención a las cosas equivocadas, como en el caso de los reclusos condenados a muerte: "Hay gente que intenta analizar lo que les damos para la inyección letal. ¿Cuál es la diferencia? Con ácido de batería estaría bien".

A su manera, la visión que tiene en la vida real es similar a la que aplicaba a muchos de sus personajes en la gran pantalla, los cuales no mataban por placer, sino para proteger a la sociedad. Y si nadie hace lo que es necesario, él estará ahí para ello. Por suerte, esa lógica funciona solamente en las películas...

