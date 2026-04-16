Disney acaba de dar una pésima noticia a los amantes del formato físico de películas

La situación del formato físico de películas pasa por un momento algo delicado, pues es cierto que en Estados Unidos empieza a haber algún que otro motivo para la esperanza, pero lo negativo sigue superando a lo positivo. Ahora ha sido Disney la que acaba de dar un duro golpe de realidad al despedir a todo su equipo de Home Video.

Este movimiento forma parte de una reestructuración por parte de Disney que ha llevado al despido de hasta 1000 trabajadores de la compañía. Josh D’Amaro, nuevo director ejecutivo de Disney, lo ha justificado afirmando que "Dado el ritmo vertiginoso de nuestros sectores, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores habilidades tecnológicas para satisfacer las necesidades del futuro. Eliminaremos puestos de trabajo en algunas áreas de la empresa y ya hemos comenzado a notificar a los empleados afectados".

Una tendencia preocupante

¿Quiere este movimiento decir que Disney abandona por completo el formato físico? No, pero sí es una señala de que ocupa una prioridad muy baja en su escalafón. Eso sí, la compañía ya había mostrado una clara tendencia en esa dirección durante los últimos años, pues en 2024 se anunciaba un acuerdo con Sony para que fuesen ellos los que manejasen los lanzamientos en formato físico de Disney en Estados Unidos y Canadá.

Disney ya había llevado a cabo movimientos similares en otros países, como en España, donde podemos seguir disfrutando de sus producciones en formato físico gracias a un acuerdo con Divisa, o en Italia, donde ha quedado en manos de Eagle Pictures. Todo esto no quita que este movimiento de Disney resulte preocupante por las posibles repercusiones que pueda tener.

Y es que todo apunta a que ahora Disney se pasará a un modelo en el que solamente aceptará que se lance aquellos títulos por los que se pague una licencia que esté a la altura de lo que la compañía considere rentable. Eso puede abrir la puerta en otros países a que las editoras boutique como Criterion o Arrow tengan acceso a más títulos de su catálogo, pero también hace muy complicado que largometrajes con menos tirón lleguen a editarse de nuevo.

Habrá que estar atentos a cuáles acaban siendo las consecuencias de esto, pero que Disney se cargue a todo el departamento es una señal clara de que el formato físico cada vez le importa menos al estudio.

En Espinof | El coleccionismo de películas y series en formato físico está herido de muerte. El mayor error que podríamos cometer es dejar que se muera del todo

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más



