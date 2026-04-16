La nueva película de Ridley Scott está repleta de estrellas y promete un apocalipsis con un poso de esperanza. Primeras imágenes de 'The Dog Stars'

Ya han pasado unos meses desde que supimos que el incombustible Ridley Scott se encontraba trabajando en su nuevo largometraje —uno de los ocho proyectos que tiene en marcha, dicho sea de paso— a los 88 años. Ahora, gracias a la gente de Esquire, hemos podido echar un primer vistazo a 'The Dog Stars', el relato posapocalíptico que adapta la novela homónima de Peter Heller publicada en 2013.

Apocalipsis y esperanza

En esta tanda de imágenes podemos ver al reparto principal de la cinta, compuesto por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y un perrete preciosísimo caracterizados como el cuarteto de supervivientes a un virus que ha barrido casi toda la vida de la faz de la Tierra y que deben enfrentarse a unos saqueadores nómadas llamados Reapers.

Pero ojo, porque además de las imágenes de marras, también hemos podido conocer algún detalle más del largometraje cortesía de Scott, que ha comparado 'The Dog Stars' con 'Blade Runner', marcando claras distancias entre ambas en términos de tono y mensaje.

Creo que ha habido demasiadas películas apocalípticas, y creo que empecé con una bastante dura haciendo Blade Runner hace años. La crudeza de Blade Runner no tiene fin. En esta, lo que me alegra es que se haya logrado transmitir una fuerte sensación de esperanza.

Anteriormente, en una entrevita con Collider, el cineasta elogió del siguiente modo el material original, que situó en una línea similar a la de obras como 'The Martian' y 'The Road'.

Es un libro maravilloso. Lo situaría en una línea similar a The Martian por su sencillez y, a la vez, su dramatismo. No me metería en esto si no fuera genial. Así que sí, es genial. Trata realmente sobre cuatro personas en un universo. Suelo usar la frase: "el fin del mundo acaba de ocurrir". Así es como sobrevives. Pero no es The Road.

"Aunque hay algo de violencia", Scott cree que "la gente se sorprenderá y conectará" con la cinta, y diría que "también quedará cautivada". En lo que a mí respecta, no puedo esperar a posar mis retinas sobre ella el próximo 28 de agosto de este mismo año.

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