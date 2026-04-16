Este emotivo documental recoge la batalla de Michael J. Fox contra el Parkinson, y puedes verlo gratis en streaming

Pasan los años y ser testigos del deterioro progresivo de Michael J. Fox sigue siendo bastante duro de digerir. El diagnóstico de Parkinson que recibió a punto de cumplir la treintena, cuando ya se había convertido en una de las grandes estrellas del panorama cinematográfico y televisivo de los 80 y 90 gracias a la saga 'Regreso al futuro', a la catódica 'Enredos de familia' o a cintas como 'Teen Wolf', cayó como un jarro de agua fría tanto dentro como fuera de una industria en la que ya era una pieza clave.

Actor, activista, optimista

Fue en el año 2000 cuando, durante la quinta temporada de la divertidísima sitcom política 'Spin City', Fox decidió pisar el freno y alejarse progresivamente de los focos —siendo sustituido por Charlie Sheen— y compaginar sus cada vez menos frecuentes trabajos frente a las cámaras con una labor de activista y divulgador sobre los efectos de la enfermedad que le sirvieron, entre otras cosas, para alzar Óscar honorífico Jean Hersolt por su desempeño humanitario.

Pues bien, para profundizar más en todo lo mencionado con anterioridad y echar un vistazo a la carrera del intérprete y a su evolución, condicionada por el Parkinson, la gente de RTVE Play tiene disponible en su web el documental 'Michael J. Fox, desafío al futuro'. Su sinopsis reza tal que así:



En el punto más alto de su carrera, a los 29 años, Fox recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: la enfermedad de Parkinson. Lejos de retirarse del foco público, decidió enfrentarse al desafío con el mismo sentido del humor y optimismo que lo caracterizan, convirtiéndose en un referente mundial en la lucha contra la enfermedad y llegando a crear la Michael J. Fox Foundation para la investigación del párkinson, hoy considerada una de las organizaciones más influyentes en la financiación de investigaciones sobre esta enfermedad.

Conocido mundialmente por su papel de Marty McFly en la saga Regreso al futuro, fue una de las grandes estrellas de los años ochenta y noventa, protagonista de éxitos televisivos como Enredos de familia (Family Ties) y películas como De pelo en pecho (Teen Wolf) o El secreto de mi éxito (The Secret of My Success).

La cinta, dirigida por el documentalista Louis Dubreuil —responsable de los 'The Moviemakers' dedicados a Spierlberg, Scorsese y Tarantino—, formó parte de la última La Noche Temática, emitida con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Párkinson, y en ella también pudo verse el documental 'Mi párkinson: más allá del diagnóstico', igualmente disponible en RTVE Play.

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