Michael J. Fox abandona su retiro como actor para trabajar con otra leyenda de Hollywod: "Me queda mucho por hacer"

Michael J. Fox llevaba tiempo retirado como actor. Es cierto que participó en documental centrado en él mismo, pero llevaba desde 2020 sin participar en un largometraje o una película. Eso acaba de cambiar sin que nadie se lo esperase, ya que ha vuelto a la pequeña pantalla para aparecer en un episodio de 'Terapia sin filtro', donde ha coincidido con otra leyenda de Hollywood como Harrison Ford.

El propio actor ha confesado en People que "me estoy retirando todo el rato" y ha desvelado los detalles sobre cómo ha acabado participando en la exitosa serie de Apple TV+. Y es que Fox no dudó en hacer una llamada a Bill Lawrence, creador de 'Terapia sin filtro':

'¿Hiciste una serie sobre el párkinson y no me llamaste?'

Le dije: '¿Hiciste una serie sobre el párkinson y no me llamaste?'. Y él me respondió: '¿Te gustaría hacerlo?'. Y yo le dije: 'Me encantaría'”. Así que me dijo: 'Déjame pensarlo, a ver qué puedo hacer'. Así que se puso a trabajar en ello y se le ocurrió esta idea; es realmente buena.

Recordemos que Lawrence y Fox ya habían trabajado juntos en los años 90 en 'Spin City: Loca Alcaldía', por lo que se entiende mejor que el actor contactase directamente con él. Y es que no se pudo resistir en cuanto se enteró de que el personaje interpretado por Ford padece Parkinson.

Además, Fox resaltó lo buena que fue su experiencia en el rodaje: "Fue la primera vez que pude aparecer en un set, y no tuve que preocuparme por si estaba demasiado cansado, si tenía tos o algo así”. Simplemente lo hice. Fue realmente bueno, porque en los momentos en que decía: 'No voy a poder con esto', me decía: 'Bueno, ya me las arreglaré para no poder hacerlo en la escena'. Y lo superas”.

Por último, el protagonista de la inolvidable trilogía de 'Regreso al futuro' señala que volver a estar rodeado por actores le dejó claro que todavía "me queda mucho por hacer", así que habrá que estar atentos a cuál será su siguiente paso.

Por el momento no hay fecha de estreno para la temporada 3 de 'Terapia sin filtro'.

En Espinof | La película de viajes en el tiempo que Michael J. Fox hizo 29 años después de 'Regreso al futuro 3'. Una aventura de ciencia ficción aclamada por la crítica que muchos no saben que existe

En Espinof | "Soy un maldito idiota". Michael J. Fox desvela el papel que más se arrepiente de haber rechazado en toda su carrera











