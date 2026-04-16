Solo hay una razón por la que le daré una oportunidad al remake de Harry Potter que estrenará HBO. Le hará justicia a los libros recuperando a un personaje clave

Con la nueva serie de Harry Potter en camino, apuntando directamente a las Navidades de este año para estrenarse, parece que la saga intentará recuperar ese espíritu festivo que acompañó a las películas en cines. Pero, más allá del calendario, lo interesante es el enfoque que tendrá, porque la nueva adaptación no parece conformarse con repetir lo que ya vimos con Daniel Radcliffe, sino que quiere volver a los libros con más tiempo, más detalle y, sobre todo, más rigor.

El tono más oscuro que se ha dejado entrever podría despistar, pero el corazón de la historia sigue siendo el mismo: un universo mágico que crece junto a sus personajes. Y precisamente ahí parece estar la clave del remake, en recuperar todo aquello que las películas dejaron fuera y que los fans llevan años echando de menos.

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Redescubriendo Hogwarts

Uno de los detalles que más ilusión ha generado es la confirmación de Peeves, el poltergeist, un personaje caótico, travieso y muy querido por los lectores que nunca llegó a aparecer en las películas por cuestiones de tiempo e infraestructura. Su inclusión no cambia la trama, pero sí refuerza la riqueza del mundo mágico, algo fundamental.

Que se incluya a Peeves es toda una declaración de intenciones. La serie quiere acercarse más a los libros, recuperando elementos que ayudaban a dar vida a Hogwarts, desde pequeños momentos hasta tramas secundarias que antes se quedaron fuera.

Y esto es clave para justificar la adaptación. No ha pasado tanto tiempo desde el final de la saga cinematográfica, así que repetir lo mismo no tendría sentido. Apostar por una adaptación más completa es, probablemente, la mejor forma de diferenciarse.

Además, a medida que avance la historia y lleguen los libros más largos y oscuros, esta fidelidad puede marcar la diferencia. Si la serie aprovecha el formato para desarrollar mejor personajes y conflictos, podría incluso abordar la historia de una manera más profunda que lo hicieron las películas. Habrá que verlo.

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