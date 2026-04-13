Ralph Fiennes asegura que no volverá a ser Voldemort, pero deja claro quién es su candidato favorito para repetir el papel en la serie de 'Harry Potter'

Por mucho que algunos nos sigamos preguntando a quién le sigue interesando Harry Potter en pleno 2026, la realidad es más fuerte que cualquier prejuicio: el tráiler de la nueva serie de HBO sumó, en solo dos días, más de 277 millones de visitas orgánicas en todas las plataformas. O lo que es lo mismo, se convirtió en el tráiler más visto de la historia del streamer. Cada detalle ha sido analizado minuciosamente, pero hay uno que sobrevuela toda la producción y que se están guardando con mil candados: ¿Quién será el nuevo Lord Voldemort?

Ralphius acabatus

De momento, en una entrevista para el show de Claudia Winkleman que ha rescatado Variety, Ralph Fiennes ha afirmado que no volverá al papel, por mucho que los rumores digan: "Recuerdo que me lo preguntaron cuando acabamos de rodar las películas, y esto fue hace unos años. Dije 'Sí, me encantaría'. Pero entonces no pasó nada y creo que ese barco ya ha zarpado".

Sin embargo, sí que hay una persona que cree que debería tomar su manto: "Pero déjame que te diga que Tilda Swinton fue mencionada en algún sitio como posible sustituta, y creo que sería increíble". De momento, lo único que se sigue diciendo es que el papel está entre ella y Cillian Murphy. Aunque este último lo ha negado, Fiennes, en su día, ya le dio su apoyo en el podcast Watch What Happens Live, afirmando "Es un actor fantástico. Esa es una sugerencia fantástica, estaría a favor de Cillian, sí".

Aunque habría (previsibles, fingidos y aburridos) enfados en Internet, lo cierto es que Swinton sería un golpe en la mesa perfecto para aupar, a base de star system, aún más el interés del público general por la serie del joven mago. Si Fiennes lo dice, ¿quiénes somos nosotros para negarnos?

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