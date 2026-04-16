'From' confirma su final. La serie de misterio y ciencia ficción renueva por una temporada 5 y última

A pocos días de que llegue a nuestras pantallas la temporada 4, desde MGM+ han anunciado que la serie más vista de toda su historia, 'From' ha renovado por una temporada 5, que será la última. En España la temporada 4 llegará el próximo 20 de abril a HBO Max.

Una temporada en la que ya estarían trabajando los responsables de la serie John Griffin, Jeff Pinkner y Jack Bender en calidad de creador, showrunner y director, respectivamente. Al menos así lo aseguran en un comunicado conjunto en la que prometen que se responderán las preguntas que lleva planteando la serie durante todos estos años.

«Nos entusiasma sobremanera anunciar que hemos empezado el trabajo en la temporada 5, lo que significa que tendremos la oportunidad de llevar nuestra historia a su conclusión. Lo que significa que las preguntas serán respondidas. Las respuestas serán cuestionadas. Y seguramente habrá una cascada de lágrimas y terror entre medias.»

Fromtón de respuestas

Así parece que no quieren alargar ya mucho más el terrorífico misterio del pueblo maldito, sobre todo después de que la serie haya pasado a una segunda fase tras la temporada 3.

La producción de esta temporada 5 arrancará este mismo año en su localización habitual en Halifax, Nueva Escocia (Canadá) y quieren estrenar estos últimos episodios en 2027.

En el reparto de 'From' nos encontramos a Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown, entre otros.

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