Disney evita las polémicas vetando cualquier entrevista durante la alfombra roja de 'Blancanieves'

Hay veces que las propias productoras son conscientes de que tienen un buen marrón entre manos. Películas que de antemano podemos intuir que no van a triunfar, que eran una mala idea o que han estado manchadas por causas externas, y no se han podido limpiar a tiempo. Es el caso del remake en imagen real de 'Blancanieves', que se estrena el próximo 21 de marzo... Y si te da la impresión de que se está estrenando un poco de tapadillo, no es solo cosa tuya.

Blancanieves War

La campaña promocional de 'Blancanieves', que ha contado con Rachel Zegler y Gal Gadot presentando juntas en los Óscar y un viaje por Tokyo y, dentro de poco, por España (sí, de verdad), se ha desinflado en el último momento. Y es que la alfombra roja oficial del preestreno, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de marzo, no tendrá sitio para los periodistas habituales. No habrá nadie para hacer preguntas en la puerta del cine El Capitán, y en su lugar Disney, según Variety, solo ha citado a fotógrafos. El motivo es obvio: limitar las controversias al mínimo.

Y es que cada declaración que se hace sobre esta película trae una nueva polémica. Una parte de los fans aún está enfadada (o se hace la enfadada) con Zegler por decir que la película original de 1937 ha quedado obsoleta porque el príncipe "acosa literalmente a Blancanieves", y que en esta nueva versión "no va a ser salvada por el príncipe. No va a estar soñando con su verdadero amor. Va a estar soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser". ¡Ah! Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la polémica con la gente con acondroplasia, como Peter Dinklage, que les llamó la atención al respecto.

Pero quizá la mayor de las discusiones tiene lugar a la hora de meternos en la política internacional, porque Zegler y Gadot no pueden ser más distintas. La primera es una defensora de Palestina libre, mientras que la segunda ha hablado siempre en favor de Israel, llegando a decir que las manifestaciones pidiendo el final de la guerra "celebran, justifican y aplauden una masacre de judíos". Por su parte, tras la reelección de Donald Trump, Zegler puso en su Instagram "Que los apoyos y los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz", lo que ha llevado a otra bronca online de la que se ha tenido que disculpar.

Lógicamente, Disney quiere protegerse como sea de una pregunta que puede salir mal y hacerse viral, esconder a dos actrices claramente enfrentadas y parar una posible mala prensa adicional que no necesitan. 'Blancanieves' ha costado entre 240 y 269 millones de dólares, según diferentes fuentes, por lo que necesita recaudar más de 500 para empezar a dar beneficios. Y, de momento, empieza con mal pie.

