"Eso no puede ser verdad". Gwyneth Paltrow se niega a creer que ha aparecido en tantas películas de Marvel como realmente lo ha hecho

Estuvo en la primera película del Universo Marvel, y su personaje ha sobrevivido a su propia pareja: Pepper Pots, interpretada por Gwyneth Paltrow, se ha dejado ver en tres de las películas de 'Vengadores', las tres 'Iron Man' y hacía un cameo en 'Spider-man: Homecoming'. Suficientes para sumar siete apariciones (por ahora) en una franquicia que nunca jamás deja de expandirse. Aunque ella misma no recuerde ni la mitad de lo que ha hecho.

Ahora, en una entrevista que ha dado a Vanity Fair, Paltrow ha recordado esa etapa de su carrera, especialmente en 2008, cuando rodaron 'Iron Man' y no había visos de que se convirtiera una macro-saga como ahora: "Nos divertimos mucho haciéndola, sentía que era como una película independiente. Jon Favreau, Robert Downey Jr y yo improvisábamos continuamente. Hubo muchas reescrituras. Íbamos al tráiler de Jon por la mañana y los tres improvisábamos, no es lo típico que hace en una película tan cara. Jon era brillante, quería que se sintiese real y que estuviese basada en los personajes".

No había ninguna presión. Nadie pensó que se convertiría en nada más. El estudio sentía que se había arriesgado poniendo a Robert como protagonista y posiblemente no sería un éxito. Y entonces salió y cambió el rumbo de ese estudio.

Sin embargo, lo más curioso es que Paltrow no recuerda cuantas películas de Marvel ha hecho: "Eso no puede ser verdad. No he estado en siete. ¿Eso es cierto?", pregunta, antes de admitir que no tenía ni idea de que salía en 'Spider-man: Homecoming'. "Lo mantienen todo en secreto. Creen que son la CIA, que son secretos de estado. Por eso no sabía que estaba en 'Spider-man'. Nunca me lo dijeron. No había señales que dijeran su nombre. Ni siquiera en el guion ponía Spider-man. Es todo un secreto". Puede que os estéis preguntando si Pepper volverá a 'Vengadores: Doomsday', pero con la actriz tan centrada en Goop, su empresa millonaria, no hay manera de saberlo.

