"Estaría encantado de hacer un 'Shrek' al año": Mike Myers quiere volver a interpretar al ogro verde

'Shrek', una de las sagas de animación más taquilleras y más queridas, ha vuelto a ser tema de conversación (si es que se puede decir que alguna vez se fue, porque siempre es buen material para memes). El estreno inminente de 'El gato con botas: El último deseo' ha reavivado las esperanzas de 'Shrek 5', que lleva desde 2018 anunciada pero sin una confirmación oficial. Mike Myers, desde luego, está más que dispuesto a volver a interpretar al famoso ogro.

Mike Myers, doblador de Shrek en la versión original, comentó recientemente lo mucho le gusta hacer películas del personaje y recordó cómo en la primera película de 'Shrek' se dio cuenta de que se trataba de un rol dramático (a pesar de estar calificada como comedia).

"Me encantó la idea de coger un cuento de hadas, darle una vuelta y hacer que los que son tradicionalmente los malos, aquí fueran los buenos y viceversa. Y me di cuenta de que era un papel dramático. Ahí había una base emocional. Conoces ese viejo chiste: nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Yo siempre me he sentido así. El concepto de pasar de un ogro que se odia a otro que se acepta a sí mismo tenía mucho significado para mí. Me encanta interpretar a Shrek y, si tuviera que hacer un 'Shrek' al año, estaría encantado".