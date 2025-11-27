"Los estudios piensan que somos un riesgo". Simu Liu critica con dureza la falta de representación asiática en Hollywood

Podemos colgar el cartelito de "cero días desde que Hollywood ha hecho mejoras sustanciales respecto a la representación en sus producciones". Los frentes están abiertos por varios flancos, pero hoy ha sido el actor Simu Liu, que ha dado vida a Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel, quien ha alzado la voz para denunciar la situación de los intérpretes asiáticos en la Meca del cine.

Con la representación a vueltas

En un hilo de Threads, Liu ha recopilado varias publicaciones en las que compañeros de profesión como John Cho o Manny Jacinto criticaban la falta de oportunidades a la hora de obtener papeles de cierta importancia y el encasillamiento. Pero no se ha quedado ahí, ya que ha atacado con dureza los prejuicios del sistema de estudios.

“Poned a algunos asiáticos literalmente en cualquier cosa ahora mismo. La cantidad de retroceso en nuestra representación en pantalla es espantosa de cojones. Los estudios piensan que somos un riesgo”.

Lejos de cerrar ahí su reflexión, Liu continuó enumerando algunos largometrajes protagonizados por actores y actrices asiáticos que tuvieron resultados positivos a nivel comercial, incluyendo títulos como 'Minari', 'Vidas pasadas', 'Crazy Rich Asians', 'Todo a la vez en todas partes' o su mencionada 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', que cerró su paso por salas de cine en pleno escenario pospandémico con 432 millones de dólares en sus arcas.

“Cada una de ellas fue un éxito financiero. Ningún actor asiático le ha hecho perder a un estudio ni de lejos 100 millones de dólares, pero un tío blanco perderá 200 millones DOS VECES y aun así pasará directamente a protagonizar la siguiente superproducción. Estamos luchando contra un sistema profundamente prejuicioso. Y la mayoría de días es UNA MIERDA”.

Esto último se alinea bastante con las palabras de Charlize Theron sobre el privilegio de los hombres a la hora de encadenar fracasos sin prácticamente consecuencias negativas y la falta de segundas oportunidades para las mujeres en el panorama hollywoodiense.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025