"Fue una epifanía para mí": Cillian Murphy confiesa que esta película de su tierra natal lo llevó a transformar la forma en la que actúa

Para cualquier tipo con especial pasión por su oficio, ya sea en dirección o actuación hay momentos que marcan un antes y un después, y estrellas como Cillian Murphy no son ajenas a este fenómeno refiriéndose recientemente a que una película de su tierra natal fue para él "una epifanía masiva" que transformó por completo su manera de trabajar.

En el año 2006, el director Ken Loach dirigió 'El viento que agita la cebada' ('The Wind That Shakes the Barley') una película en la que Murphy ha confesado que participar en ella lo obligó a dejar de controlar todo y a entregarse al momento, cambiando para siempre la forma en la que ahora se desarrolla frente a la cámara.

La película, ambientada en Irlanda y centrada en la lucha del IRA, requiere que el actor vivifique una tensión constante entre sus convicciones personales y su vínculo familiar. Murphy encarna a Damien O’Donovan, un joven que participa en el levantamiento armado junto a su hermano, y cada decisión que toma arrastra consecuencias emocionales profundas. Fue precisamente esa presión dramática y la forma de rodaje de Loach lo que generó para Murphy esa revelación artística.

"Fue la lección más valiosa que he aprendido en un set"

En declaraciones del propio actor en una entrevista con el Irish Times "ese fue el momento de epifanía masiva para mí, debido a la naturaleza de cómo graba Ken", admitiendo que antes de trabajar con Loach, tenía tendencia a pensar demasiado en sus actuaciones y criticarse duramente a sí mismo.

Sin embargo, Murphy afirma que, durante las grabaciones, el director les proveía el guion de último momento: "como no sabías lo que venía no podías analizarlo ni prepararlo. Sólo tenía que dejarlo ir, estar disponible y estar en el momento", afirma.

'El viento que agita la cebada' se convirtió en la película irlandesa independiente más popular jamás estrenada en Irlanda, recaudando 377.000 euros en su primer fin de semana y 2,7 millones en agosto de 2006. También recibió fuertes elogios de la crítica.

La película fue más que un hito profesional para Murphy; fue una revelación personal que le enseñó a confiar en el momento y a encarnar a sus personajes por completo.

Foto de IMDB

