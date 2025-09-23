Ridley Scott confiesa que su película favorita es una cinta de él, actuada por su hermano, grabada en dos semanas y con presupuesto de 65 libras

Cuando pensamos en Ridley Scott lo primero que se nos viene a la cabeza son superproducciones como 'Alien', 'Blade Runner' o 'Gladiator'. Sin embargo, el propio director sorprendió hace poco en una entrevista al confesar que su película favorita no es ninguna de esas grandes joyas del cine, sino una cinta muy modesta, grabada con su hermano Tony como protagonista.

Rodada en apenas dos semanas y con un presupuesto ridículo de solo 65 libras, esa película es 'Boy and Bicycle', su primer gran experimento con una cámara y la obra que, según él, mejor guarda la esencia de lo que significa hacer cine.

La película surge de los días en que Ridley Scott estudiaba en la Royal College of Art, donde encontró una cámara Bolex en un casillero y la pidió prestada para las vacaciones de Semana Santa, escribió un guion (aunque admitió que mintió un poco sobre tenerlo), y se puso a filmar algo muy sencillo: la historia de un chico que decide ausentarse un día de sus obligaciones.

El protagonista es su hermano menor, Tony Scott (quien más tarde también sería un director famoso). Ridley no contaba con un equipo grande: él filmaba, Tony ayudaba con sonido, cargaban con trípodes… las condiciones eran básicas. La película dura unos 29 minutos, y aunque es muy modesta, según Ridley tiene "magia básica": algo que, al verla hoy, aún se siente como parte de la estructura de las creaciones del cineasta.

Para Scott, 'Boy and Bicycle' no es solo su primera película hecha en condiciones precarias, sino la que más lo define a nivel emocional y creativo. Dice que esa primera experiencia le mostró lo que significa crear algo propio, aunque sin recursos: él manejando la cámara, dirigiendo a su hermano, editando, viendo cómo todo cobra vida.

"Magia básica, pero 29 minutos de magia"

Como afirma en la entrevista durante un festival del British Film Institue, "en ese momento me entusiasmaba 'Ulises' de James Joyce, principalmente porque es un escritor muy visual, y escribí a película sobre un chico que decidió hacer novillos por un día y pensó que sería pura libertad, pero lo único que hace es esconderse todo el día por miedo a ser visto".

Aunque 'Boy and Bicycle' no es una de sus películas más conocidas, para Ridley representa el inicio de todo: sus primeras elecciones estéticas, la forma de contar historias, la idea de explorar lugares (como su infancia en Hartlepool, sus recuerdos del noreste inglés), y sobre todo, la convicción de que lo importante es lo que uno quiere expresar, no los medios que tengas.

Fotos de IMDB

En Espinof | Michael Jackson ostenta un récord intacto en los Premios Grammy, y todo gracias a Steven Spielberg y uno de sus más entrañables personajes

En Espinof | El peor estreno en taquilla de un superhéroe en la historia fue un total fracaso de DC protagonizado por Shaquille O'Neal







