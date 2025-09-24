China usó la IA para alterar una película de terror, pero no para hacerla menos terrible: sino para eliminar una escena gay

Desde hace unos años se ha estado hablando de cómo la inteligencia artificial y las tecnologías digitales abren puertas no solo para efectos visuales asombrosos y desarrollar mejor una idea creativa, sin embargo, en esta ocasión es todo lo contrario, ya que ha sido utilizada para hacer lo que podríamos llamar "censura invisible".

Ese es justamente el caso que ha salido a la luz recientemente con la película de terror 'Together', que en su versión para China habría sido alterada digitalmente para que una escena de boda entre dos hombres parezca como una boda heterosexual.

La película australiana protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, contiene una escena en la que dos hombres se casan. Dicha escena fue modificada para el público chino de forma digital: uno de los hombres fue transformado para que su rostro pareciera el de una mujer. Es decir, en lugar de simplemente eliminar la escena, lo que hicieron fue "reconfigurarla" para ajustar la narrativa al estándar que las autoridades consideran aceptable.

Como era de esperarse, el público en China se dio cuenta del cambio cuando en internet aparecieron capturas de la escena original, donde se ve una ceremonia que desentraña parte del misterio de la cinta.

Este uso de la tecnología, en particular de la técnica del face-swapping representa una evolución de la censura tradicional: en el pasado, las autoridades chinas limitaban escenas sensibles (sexo, violencia extrema, contenido político) simplemente cortando fotogramas o escenas enteras. Pero ahora aplicar IA para reescribir visualmente el contenido permite mantener la continuidad del film y disimular el acto de censura, haciéndolo menos obvio para el público general.

Y no es la primera vez

Como comenta un usuario en la plataforma X, las películas chinas no tienen una clasificación por edad, sino que las vuelven 'adaptables' a través de la edición para la mayoría del público, como pasó en 2018, cuando, en 'Bohemian Rhapsody' se eliminaron las referencias a la sexualidad de Freddie Mercury.

También la Warner Bros. se vio obligada a eliminar las líneas de diálogo donde los personajes Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald hacían referencia a su relación romántica anterior en 'Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore' , mientras que las plataformas de streaming eliminaron personajes o referencias lésbicas en series como 'Friends' en aquel país.

Después de que se diera a conocer esta manipulación de la cinta, el estreno general fue suspendido tras la controversia, sin una explicación clara por parte del distribuidor local.

Este episodio revela cómo la IA puede ser usada no solo para amplificar lo espectacular o lo fantástico, sino también para manipular lo que se ve (y lo que no) en función de discursos de poder, que origina la cuestión sobre cuántas películas se proyectarán como parte de una "cultura autorizada" sin saberlo.

