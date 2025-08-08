Gina Carano da el jaque mate a Disney por su despido de 'The Mandalorian' y a Elon Musk las gracias por todo su apoyo

Gina Carano ha ganado. O, al menos, no ha salido escaldada de la demanda que interpuso a Disney por su despido improcedente de 'The Mandalorian'. En sendos comunicados enviados por los abogados de The Walt Disney Company y de la actriz/luchadora profesional, se anuncia que se ha llegado a un acuerdo que pone punto final al procedimiento legal.

De hecho, podríamos decir que desde Disney no solo han doblado la rodilla sino que también confiesan que las puertas están abiertas a nuevas oportunidades para trabajar con Carano, lo que apunta desde ya a un hipotético regreso a las series de Star Wars como Cara Dune.

Ganar al imperio

Se pone así final a un caso que arrancó hace cuatro años, cuando la actriz fue despedida tajantemente de 'The Mandalorian' tras unas polémicas declaraciones políticas en redes sociales en las que, a ojos de muchos incluyendo la compañía, trivializaban el holocausto judío. Ni corta ni perezosa, Carano comenzó en 2024 una batalla legal, apoyada por, entre otros, Elon Musk, que Disney se ha visto obligada a afrontar a pesar de sus intentos de que no saliese adelante.

El último capítulo del drama, como veis, ha salido ahora, con la presentación en un tribunal federal del acuerdo para desestimar todas las reclamaciones "con perjuicio". Si bien no se detalla por cuánto ha salido esto en lo monetario, para Gina Carano es una gran victoria, algo que denota la última frase del comunicado: «esperamos poder identificar oportunidades para colaborar con la Sra. Carano en un futuro próximo.»

La actriz, de hecho, se ha mostrado muy contenta y agradecida por haber batido a Disney en esta cuestión. No solo lanzó comentarios tipo "la verdad os hará libres" en X, también ha agradecido a Elon Musk el haberle financiado el caso como "un buen samaritano" y sin "pedir nada a cambio.". «Sí, estoy sonriendo», concluye el comunicado donde asegura que sigue interesada en las artes interpretativas.

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025