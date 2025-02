Harrison Ford afirma que no se arrepiente de 'Indiana Jones y el dial del destino' y desvela que "fui yo quien sintió que había otra historia que contar"

Harrison Ford es consciente de que 'Indiana Jones y el Dial del destino' fue un fracaso, pero él todavía se alegra de haber hecho esa quinta entrega de una de la sagas de películas más famosas de la historia del cine. De hecho, fue él quien pensaba que realmente había otra historia que contar sobre este mítico personaje.

"Son cosas que pasan"

El legendario protagonista de títulos como 'Blade Runner' o 'El fugitivo' ha concedido una entrevista al The Wall Street Journal con motivo del inminente estreno de 'Capitán América: Brave New World'. Allí le preguntaron sobre la única película de la franquicia que no hizo Steven Spielberg y esto fue lo que dijo sobre ella y su fracaso:

Son cosas que pasan. Realmente fui yo quien sintió que había otra historia que contar. Cuando Indy había sufrido las consecuencias de la vida que le había tocado vivir, yo quería una oportunidad más para levantarle y sacudirle el polvo del culo y dejarle ahí fuera, desprovisto de parte de su vigor, para ver qué pasaba.

Eso sí, Ford asegura que "todavía me alegro de haber hecho esa película", ya que al final es bien diferente la reacción que pudiera tener el público al hecho de sentirse orgulloso del largometraje dirigido por James Mangold. Por mi parte, tengo bastante claro que la película menos inspirada de la saga no es 'El dial del destino'.

Además, recordemos que su batacazo en taquilla se debió en buena medida el descomunal presupuesto que tuvo 'Indiana Jones y el Dial del destino'. La cifra oficial dada por Disney fue de casi 295 millones de dólares, pero otras fuentes elevan aún más esa cantidad, con un tope de 387 millones. Sea cual sea la cantidad real, seguiría siendo una de las 20 películas más caras de todos los tiempos.

Actualmente podéis ver 'Indiana Jones y el Dial del destino' en streaming a través de Disney+.

