'House of Gucci': primera imagen de Lady Gaga y Adam Driver en la nueva película de Ridley Scott

Lady Gaga ha compartido en Instagram la primera imagen de su nuevo proyecto, ni más ni menos que 'House of Gucci', el nuevo drama criminal de Ridley Scott que protagoniza junto a Adam Driver.

Basada en hechos reales

Ambos interpretan a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, respectivamente, en una película que cuenta la historia de ésta cuando es juzgada y condenada por orquestar el asesinato de su exmarido y ex-director de la casa Gucci, Maurizio Gucci. El guión está basado en el libro homónimo de Sara Gay Forden y el rodaje del proyecto comenzó en Roma el mes pasado.

Además de Gaga y Driver, 'House of Gucci' cuenta con un elenco que incluye a Al Pacino como Aldo Gucci, Jared Leto como Paolo Gucci, Jeremy Irons como Rodolfo Gucci y Camille Cottin como Paola Franchi, además de Jack Huston y Reeve Carney. El otro es 'The Last Duel', protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y de nuevo Adam Driver. La película, ya en postproducción, se estrenará en octubre, seguida de 'House of Gucci' en noviembre. 'The Last Duel' adapta la novela de Eric Jager 'El último duelo: Una historia real de crimen, escándalo y juicio por combate en la Francia medieval', publicado en España el pasado mes de enero.

'House of Gucci' destaca por ser el siguiente proyecto de Lady Gaga tras 'Ha nacido una estrella', un aclamado debut actoral que le valió el reconocimiento universal y una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, aunque el premio se lo llevó a la Mejor Canción Original gracias a su exitoso hit 'Shallow'. Por su parte, Driver viene de una nominación al Oscar como Mejor Actor el año pasado gracias a su actuación en 'Historia de un matrimonio' de Noah Baumbach. Actor y director repetirán en 'White Noise', co-protagonizada por Greta Gerwig.