Jack Nicholson acabó furioso por no ser el Joker de 'El Caballero Oscuro' en vez de Heath Ledger: "Nunca me preguntaron sobre una secuela"

Jack Nicholson nos dejó una inolvidable interpretación como el Joker en 'Batman', pero nunca volvió a interpretar a este mítico villano de DC. Lo cierto es que no es difícil entender el motivo si recordamos lo que sucedía en la película dirigida por Tim Burton, pero eso no fue suficiente para evitar que el actor acabase furioso cuando no le llamaron para volver a dar vida al personaje en 'El Caballero Oscuro'.

"Tal vez fue lo correcto, pero para ser sincero, estoy furioso"

Lo cierto es que fue toda una sorpresa cuando Nicholson confesó en una entrevista concedida a MTV que "estoy furioso. Nunca me preguntaron sobre una secuela con Joker", destacando lo siguiente cuando le insistieron al respecto:

Es como, en cualquier ámbito, no puedes creer las razones por las que las cosas suceden o no. No preguntarme cómo hacer la secuela es ese tipo de cosas. Tal vez no sea un error. Tal vez fue lo correcto, pero para ser sincero, estoy furioso.

Es una lástima que Nicholson nunca se pronunciara sobre cuál era su idea para traer de vuelta a su Joker, pues no olvidemos que el personaje moría al final de 'Batman'. Sobre lo que sí se pronunció es sobre el motivo por el que sentía tanto apego hacia el legendario villano que en 'El Caballero Oscuro' interpretó Heath Ledger:

Bueno, el Joker viene de mi infancia. Así es como me involucré con él en primer lugar. Es un papel que siempre pensé que debía interpretar.

También permanece la duda de su opinión sobre la película de Christopher Nolan, pues en su momento simplemente dijo que no tenía demasiadas ganas de verla, criticando además duramente cómo se había manejado el legado del personaje que había dejado Burton:

No creo que hayan captado realmente el espíritu de Tim Burton desde que dejó de participar. Han hundido la franquicia. Tim Burton es un genio. Tenía la visión correcta. Por eso hice la película. Hice la película basándome en una sola conversación con él. Ambos venimos del mundo de los dibujos animados. Teníamos ideas similares. Tim dijo que Joker debía tener un lado oscuro humorístico. Burton es uno de los grandes cineastas. Le tengo en gran estima. Es el hombre más discreto. Y no se siente presionado. Eso es lo que me gusta de él. Una vez que está ahí, sonríe haciendo la película. ¡Ya está!