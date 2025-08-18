Jaleel White siempre ha rechazado hacer un reboot de 'Cosas de casa', pero esta nueva versión de la icónica comedia le ha hecho cambiar de idea

Una de las series más míticas de los 90 tiene un reboot en desarrollo. Al menos eso desvela uno de los actores de la gran 'Cosas de casa' (Family Matters) hablando con Entertainment Weekly. Bryton James, quien interpretó al pequeño Richie durante ocho de las nueve temporadas de la comedia confesó sus planes para volver a la casa de los Winslow.

Y para ello el actor le ha dado un giro: en vez de hacer un reboot al uso con nuevos actores y demás fanfarria, realizar una serie animada con el reparto original dando voces a los personajes. Al menos con el núcleo superviviente del mismo (Michelle Thomas y Rosetta LeNoire fallecieron hace ya décadas).

¿Ha sido él?

La idea era sencilla: nada de continuación, secuelas o spin-off sino un completo remake animado adaptando las cómicas idas y venidas de los Winslow a los tiempos modernos. Es decir, lo que James tiene en mente es «coger los episodios antiguo y modernizarlos y medio comenzar de cero para la nueva generación».

Algo para lo que ya había logrado superar varios de los retos que esto suponía: el conseguir una productora dispuesta a financiarla y lograr que el reparto original de la serie se apuntase. Algo que aparentemente consiguió, incluyendo al reticente Jaleel White, el icónico Steve Urkel, que ya en más de una ocasión desechó la idea de un reboot de 'Cosas de casa'. La última vez a finales del año pasado.

«Está en manos de Warner Bros.», reconoce James, «ese plan sigue medio flotando por ahí y sigo intentando que salga adelante.» Para el actor, el hecho de ser animada en vez de en acción real es toda una ventaja y ha ayudado a que la gente se apuntase:

«No tendríamos que estar todos en la misma ciudad para juntarnos ante las cámaras. Jaleel no tendría que ponerse el vestuario tampoco y aún así podríamos ofrecer lo que la serie le daba al público y en especial a las familias, y renovarlo para la nueva generación»

Un caso parecido al de 'Smallville', con Michael Rosenbaum y Tom Welling trabajando desde hace tiempo en una continuación animada de la serie sobre el joven Superman. Un proyecto que ahora mismo está en punto muerto pero que sin duda captó la atención de los fans.

