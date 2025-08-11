El regreso de James Marsden a Marvel 20 años después. “Ya estoy un poco mayor para ponerme el traje de superhéroe”

Cuando se anunció que 'Vengadores: Doomsday' traería de vuelta —sí, otra vez más— a los X-Men de Bryan Singer a la gran pantalla, mi reacción no pudo ser otra que entornar los ojos y pensar que tal vez, sólo tal vez, ya debería ser hora de hacer borrón y cuenta nueva sin tener que justificar la transición a un nuevo elenco ni intentar rascar entradas apelando a una nostalgia que, en pleno 2025 y con toda la fatiga superheróica a la que hemos estado sometidos, dudo que aún exista.
Vuelta al ruedo
Sea como fuere, los hermanos Russo van a intentar salvar los muebles de un Universo Cinematográfico de Marvel comatoso —la severa caída de 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' es la enésima prueba de ello— recuperando a la Patrulla X de principios de siglo, incluyendo al Cíclope de un James Marsden que, tal y como ha confesado en una entrevista con Vanity Fair, ha tenido una adaptación algo complicada al rol.
El actor ha explicado que las dos décadas que han pasado desde que se puso las gafas del mutante han pasado algo de factura.
“Ya estoy un poco mayor para ponerme el traje de superhéroe. Estaba emocionado porque formas parte de algo gigante, y he pasado 20 años escuchando a la gente decir: ‘¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? ¿Vas a volver?’”.
Sea como fuere, Marsden cree que Kevin Feige y compañía han contactado en el momento oportuno y celebra poder dar vida a un personaje tan especial tanto para el fandom como para él mismo.
“Estoy acabado. Bueno, igual no. Me costaría mucho ponerme el traje si hubieran esperado un par de años más. Así que ha sido genial. De verdad. Ha sido una pequeña vuelta a casa a un papel que realmente me puso en el mapa. Fue el primer gran proyecto del que formé parte y un personaje muy querido, este icono de los cómics. Así que volver a ese papel ha sido algo bastante especial”.
Lo que nos deparará 'Vengadores: Doomsday', más allá de su reparto, que se anunció en un soporífero evento online que, dicho sea de paso, arrasó en cuanto a público respecta, sigue siendo una incógnita a día de hoy. Por el momento, la producción continúa su rodaje sin un guión cerrado —Marvel, no cambies nunca— y su estreno está previsto para el 18 de diciembre del próximo 2026 así que, hasta que dentro de unos meses comience el bombardeo promocional, toca armarse de paciencia.
Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las mejores películas de 2025
En Espinof | Las mejores series de 2025
Ver 2 comentarios