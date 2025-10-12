Jean-Claude Van Damme cree que cometió el mayor error de su carrera al rechazar una comedia de terror que acabó haciendo más de 100 millones en taquilla

Todos los actores de cierto renombre rechazan varias películas a lo largo de su carrera. A veces es la sentencia mortal para el proyecto y otras el resultado final deja claro que hicieron bien en negarse, pero también hay ocasiones en las que acaba siendo un error de la que los intérpretes se arrepentirán toda su vida. Al parecer, Jean-Claude Van Damme tiene muy claro cuál es ese título para él.

Bill Murray no fue la primera opción de 'Zombieland'

El actor belga fue uno de los muchos actores a los que le ofrecieron el tronchante cameo que finalmente realizó Bill Murray en 'Bienvenidos a Zombieland' ('Zombieland', 2009). Los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick desvelaron que el papel estaba escrito originalmente para Patrick Swayze, pero los problemas de salud del actor le impidieron interpretarlo.

Reese y Wernick, que también han escrito otros éxitos como 'Deadpool', tuvieron que probar suerte con otros actores antes de llegar al afortunado fichaje de Murray. Así lo cuentan:

"Se lo ofrecimos probablemente a otros 12 actores. Y cada vez que lo hacíamos, reescribíamos el guión para hacer chistes específicos para ese actor. Sylvester Stallone, Kevin Bacon, Mark Hamill... Jean Claude Van Damme no aceptó y, posteriormente, nos enteramos que dijo que había sido el mayor error de su carrera."

'Bienvenidos a Zombieland' fue un enorme éxito comercial con unos ingresos mundiales de 102 millones de dólares frente a un presupuesto de sólo 23, ayudando además a lanzar las carreras de Jesse Eisenberg y Emma Stone. Por su parte, la carrera de Van Damme disfrutaba de un breve resurgimiento gracias a la buena acogida un año antes de 'JCVD' y en ese año 2009 solamente estrenó 'Soldado universal: Regeneración', una tercera entrega con mejores críticas de lo esperado pero que pinchó en taquilla.

Es fácil entender por qué la estrella belga se arrepiente de la decisión, sobre todo porque la participación de Bill Murray fue muy aplaudida , convirtiéndose en uno de los cameos más divertidos del cine del siglo XXI. El veterano actor también regresó con otro cameo en 'Zombieland: Mata y Remata' ('Zombieland: Double Tap'), la secuela que se estrenó en 2019 y que también triunfó en taquilla aunque no tanto como se esperaba (costó 48 millones y recaudó 125).

En Espinof | Las 26 películas más míticas de Jean-Claude Van Damme ordenadas de peor a mejor

En Espinof | 24 películas y series de zombies imprescindibles para ver en streaming