Jeremy Renner advierte que los superhéroes de 'Vengadores: Doomsday' "probablemente perderán" por no contar con Ojo de Halcón

La próxima gran reunión de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel tendrá una ausencia destacada: Jeremy Renner no regresará como Ojo de Halcón en 'Avengers: Doomsday'. El actor ha confirmado que no participará en la película y ha aprovechado la ocasión para lanzar una pulla en tono de humor a sus compañeros de los Vengadores. Según él, sin su personaje, las posibilidades de victoria del equipo no son precisamente buenas.

"No, no, no, no. En esa no", ha respondido Renner en una reciente entrevista cuando le preguntaron si estaría en la nueva entrega: "No salgo en ‘Doomsday’, así que los Vengadores probablemente perderán, que lo sepáis. No me llamaron, así que es culpa suya. Van a perder".

Con estas declaraciones, el intérprete deja claro que no formará parte de una de las próximas esperadas producciones del UCM. Eso sí, su ausencia no parece haberle quitado las ganas de volver a ponerse en la piel del arquero, un personaje al que ha dado vida en varias películas de la franquicia.

Dispuesto a volver a Marvel

Aunque no estará en 'Avengers: Doomsday', Renner ya había expresado su disposición a regresar al universo de Marvel, tanto para una posible segunda temporada de 'Ojo de Halcón' como para otros proyectos. En una entrevista con Empire, el actor dejó claro el cariño que siente por el personaje y por sus compañeros.

"Siempre estoy encantado de estar en ese mundo. Los quiero a todos y me encanta el personaje", aseguró entonces. También se mostró confiado respecto a la posibilidad de continuar la historia de Clint Barton: "Estoy seguro de que acabaremos haciendo una segunda temporada de ‘Ojo de Halcón’ y otras cosas. Y estaré encantado de hacerlo".

'Ojo de Halcón'

Renner incluso bromeó sobre su aspecto físico y la posibilidad de volver a lucir el ajustado vestuario del superhéroe: "No sé si alguien quiere verme en mallas, pero mi cuerpo estará bien con ellas".

Por ahora, sin embargo, no hay confirmación de que esa segunda temporada vaya a hacerse realidad ni de que el actor tenga otro proyecto de Marvel en el horizonte.

Su recuperación tras el grave accidente

El regreso a la acción también tiene un significado especial para Renner después del grave accidente con una máquina quitanieves que sufrió en enero de 2023. El vehículo, que pesaba al menos 6.500 kilos, lo atropelló y le provocó múltiples lesiones, entre ellas fracturas de costillas, piernas, tobillos, rodilla, clavícula y hombro.

En 2025, el actor afirmó que se había recuperado "más de un 150%" y que estaba preparado para realizar sus propias escenas de acción en las producciones de Marvel. Habrá que esperar para saber si su regreso se produce en un futuro más allá de 'Doomsday', que se estrena en cines el 18 de diciembre.

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