Joaquin Phoenix tiró a la basura la nueva película de uno de los directores más reputados de Hollywood. Pedro Pascal ha llegado para salvarla

Hace poco más de un año, en uno de esos giros imprevisibles que toma la industria cinematográfica, fuimos testigos de cómo ni tan siquiera un cineasta de prestigio como Todd Haynes, responsable de títulos de la talla de 'Carol' o 'Secretos de un escándalo', tiene el trabajo asegurado en un medio tremendamente volátil y en el que el más ligero cambio puede dejar sin trabajo a decenas de personas de la noche a la mañana.

Pedro, el salvador

El suceso en cuestión ocurrió en agosto del pasado 2024, cuando Joaquin Phoenix se bajó repentinamente del barco de 'De Noche', un drama romántico LGTBQ que debería haber protagonizado —y que desarrolló junto a su director— y cuya salida sin dar explicaciones a tan solo cinco días del inicio del rodaje se tradujo en la cancelación fulminante del proyecto, cuyo presupuesto se movió por debajo de los 10 millones de dólares.

Pues bien, igual que las tragedias inesperadas, los milagros existen, y en esta ocasión este tiene nombre y apellido: Pedro Pascal. Por supuesto, si alguien podía salvar a Haynes y su equipo, ese es el hombre de moda —y omnipresente— en Hollywood, porque según informa Deadline en exclusiva, el chileno ya se encuentra negociando para sustituir a Phoenix y reactivar 'De noche', cuya filmación empezaría a principios de 2026.

Por supuesto, dada la apretadísima agenda de Pascal, en cuyo futuro se encuentran títulos como 'The Mandalorian and Grogu', 'Vengadores: Doomsday' y su continuación 'Secret Wars' y 'Behemoth!' —esta última dirigida por Tony Gilroy—, las fechas de rodaje están sujetas a bailes inesperados, pero todo apunta a que el compromiso es pleno y Haynes terminará viendo materializada su obra.

Sea como fuere, Pascal compartirá pantalla con Danny Ramírez —que ya formaba parte del cast original— en una historia ambientada en los años 30 y en la que dos hombres enamorados se trasladan a Mexico desde Los Ángeles para vivir una nueva vida. Esperemos que todo vaya sobre ruedas y que este no termine siendo uno de esos proyectos malditos condenados a terminar en el fondo de un cajón.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025