John Turturro desperdició la oportunidad de trabajar con Stanley Kubrick en una de sus mejores películas. Y creo que fue lo mejor que pudo haberle ocurrido

John Turturro es uno de esos actores capaces de oscilar con naturalidad entre la comedia y el drama y su presencia en pantalla mezcla un magnetismo e incomodidad que hace que no podamos apartar la mirada de él. Puede ser tan hilarante como en 'El gran Lebowski' o transmitir la fragilidad reprimida de su personaje en 'Separación' y esa versatilidad lo ha convertido en uno de esos actores a los que es mejor no perderse.

Esto es algo de lo que también era consciente Stanley Kubrick, que pensó en el para 'Eyes Wide Shut', su última película. De hecho, el director escribió un papel expresamente para él. Pero lo que el encuentro entre ambos nunca llegó a concretarse.

Perdió el papel en un abrir y cerrar de ojos

En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, Turturro reveló cómo fue contactado por el propio Kubrick. “Me llamó para decirme lo buen actor que era”, recordó, contando que, aunque intentó responder con humildad, el director insistió en elogiarle y le aseguró que tenía un papel escrito para él en 'Eyes Wide Shut'.

Sin embargo, la conversación se complicó cuando Kubrick mencionó que había oído que Turturro planeaba dirigir una película el año siguiente. El actor le quitó importancia, asegurando que no conseguiría financiación para ese proyecto, y el cineasta le preguntó entonces cómo podía hacerle llegar el guion. Turturro respondió que podía mandárselo por FedEx y añadió que lo leería y hablarían más adelante.

Ese detalle, sin embargo, fue suficiente para que Kubrick lo descartara al final. "Al día siguiente, me enteré de que no estaba disponible", contaba el actor, que explicó que fue así porque quería que le enviaran el guion antes de aceptar el papel y no le dijo a Kubrick que, "pasara lo que pasara", aparecería en la película.

"Yo no lo sabía en ese momento, y simplemente intenté ser una persona normal. Me habría gustado trabajar con él porque soy un gran admirador suyo y por ver cómo habría sobrevivido haciendo tomas largas".

Mejor dejarlo así

El papel que Kubrick había imaginado para Turturro era el de Nick Nightingale, que después fue interpretado por Todd Field. Se trata del pianista amigo de Bill Harford (Tom Cruise) y del nexo con el inquietante club secreto. Y es un acierto que al final lo interpretase Field, que le dio un aire ingenuo, casi infantil al personaje.

La presencia de Turturro habría cambiado radicalmente la percepción del personaje, aportando una tensión más oscura y anticipando desde el inicio que algo turbio lo rodeaba. Una posibilidad perdida que habría alterado por completo la atmósfera de una película ya de por sí hipnótica y perturbadora.

De hecho, si hubiera hecho 'Eyes Wide Shut', John Turturro no habría podido trabajar en otros largometrajes muy icónicos de su carrera, como 'Rounders', 'Una mala jugada (He Got Game)', 'Summer of Sam (Nadie está a salvo de Sam)' o la misma 'El gran Lebowski'. Por eso, aunque sea entretenido imaginar qué hubiera pasado, en realidad es mejor dejar las cosas como están.

