Leonardo DiCaprio recuerda cuál fue el peor consejo que le dieron para triunfar en Hollywood: "Es demasiado étnico, nunca te van a contratar"

Convertido en uno de los actores más influyentes de su generación, Leonardo DiCaprio no siempre lo tuvo fácil para hacerse un hueco en Hollywood. Antes de ganar un Oscar o de trabajar con los directores más prestigiosos del mundo, también tuvo que enfrentarse a los prejuicios de una industria que, durante mucho tiempo, trató de moldear su identidad a base de consejos absurdos. El intérprete ha recordado recientemente uno de esos momentos al principio de su carrera, cuando llegaron a sugerirle cambiar su nombre.

Saliéndose de la normatividad

El actor contó en el podcast New Heights, en el que estuvo acompañado por Benicio del Toro para promocionar 'Una batalla tras otra' que cuando era adolescente, su primer agente intentó convencerle de que debía cambiarse el nombre para tener más oportunidades en Hollywood.

Cuando conseguí un agente, me dijo: 'Tu nombre es demasiado étnico'. Le pregunté: '¿Qué quieres decir?'. Me respondió: 'No, demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre será Lenny Williams'. '¿Cómo que Lenny Williams?'. 'Tomamos tu segundo nombre y lo convertimos en tu apellido, y ahora tu nombre es Lenny'. Y mi padre vio la foto del primer plano que me hizo el agente, la rompió y dijo: 'Sobre mi cadáver'.

Del Toro no tardó en reaccionar con humor a la anécdota, apuntando hacia sí mismo y bromeando con un hipotético cambio artístico: “Benny Del”. Según confesó, él también tuvo que enfrentarse a comentarios similares al principio de su carrera.

Más allá de tener que soportar estas sugerencias, DiCaprio también recordó los mejores consejos que ha recibido en un set. Como por ejemplo, cuando trabajó con Robert De Niro bajo la dirección de Michael Caton-Jones en 'Vida de este chico', que le dijo “Mira [a De Niro]. El dolor es temporal, el cine es para siempre”. Para el actor, fue algo que se le quedó grabado de por vida.

La conversación también derivó hacia un terreno más distendido, con ambos actores compartiendo sus películas favoritas y hasta intercambiando papeles soñados. DiCaprio eligió 'Sicario' como una obra en la que le hubiera gustado estar, mientras que del Toro eligió 'El lobo de Wall Street'. Todo como aperitivo del inminente estreno de 'Una batalla tras otra', el nuevo filme de Paul Thomas Anderson, que llega este viernes 25 de septiembre a los cines.

