Marion Cotillard, sobre cuál es la mejor película de todos los tiempos: "Es la obra maestra entre las obras maestras"

Uno de los grandes referentes para los amantes del cine en formato físico es Criterion, una compañía que cuida sus ediciones hasta el más mínimo detalle. Además, la empresa tiene desde hace mucho una curiosa estrategia promocional que lleva a que grandes figuras del mundo del cine elijan títulos muy importantes para ellos. Hoy toca hacer una parada en el caso de Marion Cotillard, quien no tuvo problemas en situar e 'El gran dictador' como la mayor obra maestra del cine.

"Es la película más humana de todas"

Fue este mismo mes de octubre cuando la actriz francesa se pasó por el armario de Criterion, donde también destacó títulos como 'Hedwig and the Angry Inch', 'Fanfan, el invencible' o la filmografía de Agnés Varda, pero se mostró especialmente efusiva con la aclamada película escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin:

Sin duda, mi favorita, aunque sé que es difícil elegir una, pero esa sería 'El gran dictador'. Es la película más humana de todas. Es la más inteligente y conmovedora que he visto. Y cada vez que la veo, me conmueve de la misma manera, incluso aunque me la sepa de memoria.

Además, la ganadora de un Óscar por su interpretación en 'La vida en rosa' va un paso más allá al encumbrar a 'El gran dictador' por encima de todas las demás: "Siempre me hace llorar incluso hablar de ella. Es una obra maestra. Es la obra maestra entre las obras maestras". Imposible mostrarse más rotunda al respecto.

Estrenada en 1940, 'El gran dictador' es también una de las mejores comedias de todos los tiempos, pero también una crítica demoledora hacia el nazismo, un movimiento muy en auge por aquel entonces y que, por desgracia, últimamente también parece estar cogiendo algo de fuerza.

Nominada en su momento a 5 Óscar, 'El gran dictador' acabó yéndose de vacío en una edición de los premios que entrega la Academia de Hollywood en la que el galardón principal de la noche fue para 'Rebeca', la primera película norteamericana del genial Alfred Hitchcock.

Si tenéis ganas de (volver a) ver 'El gran dictador', la tenéis disponible en streaming tanto en Movistar Plus+ como en Acontra+.

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine y dónde las puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025