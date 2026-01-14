Matt Damon recuerda cómo fue trabajar por primera vez con Clint Eastwood: "¿Quieres hacerles perder el tiempo?"

HOY SE HABLA DE

Clint Eastwood y Matt Damon en el rodaje de 'Invictus'
Matt Damon no se ha olvidado de cómo fue trabajar bajo las órdenes de Clint Eastwood. Para él fue una experiencia que le marcó profundamente y también fue una primera colaboración que dejaría huella en su carrera. El proyecto suponía para él la oportunidad de ponerse a la altura de uno de sus referentes profesionales, y al mismo tiempo el reto de asumir un papel que exigía meses de preparación técnica y vocal. 

Sin embargo, en lugar del escenario ideal que había imaginado, Damon se encontró con un método de trabajo radicalmente distinto al que estaba acostumbrado. Entre la presión del set y la admiración por Eastwood, aquel primer encuentro terminó convirtiéndose en una anécdota que define perfectamente la forma de dirigir del veterano cineasta.

Mejor no hacerle perder el tiempo

La anécdota salió a la luz cuando Damon visitó el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend', donde recordó su trabajo en 'Invictus' (2009), un papel que le valió una nominación al oscar. El actor explicó el desafío inicial del personaje: "Interpretaba a un jugador de rugby sudafricano, y ese acento es realmente difícil de imitar", recordando que "pasó seis meses" entrenando para lograrlo. "[El entrenador] venía de 9 a 5, de lunes a viernes. Era muchísimo trabajo", afirmó.

Con ese nivel de preparación llegó al primer día de rodaje, listo para impresionar a su ídolo: "Llegué [al set] y estaba listo, y era mi oportunidad de trabajar con uno de mis héroes". Pero tras la primera toma, Eastwood soltó decidió seguir adelante y priorizar la eficiencia: "La primera toma la hice… Estoy pensando en varias maneras de hacer la escena y él simplemente me dijo: Corten, impriman, sigamos adelante".

Damon intentó pedir una segunda oportunidad, pero recibió una respuesta contundente: "Yo le dije: Espere, espere, espere, jefe. Quiero, quiero hacer otra. ¡Esa fue la primera!. Y él dijo: ¿Por qué? ¿Quieres hacerle perder el tiempo a todos? Y yo le dije: No, supongo que debemos seguir adelante".

Morgan Freeman y Matt Damon en 'Invictus'

A pesar del impacto inicial, Damon asegura que el rechazo no fue cruel: "Fue amable", dijo, calificando a Eastwood como "un tipo encantador" y señalando la filosofía detrás de su método: "Toda su mentalidad era... tu equipo irá hasta el fin del mundo por ti, siempre y cuando no les exijas en cada toma".

Hoy, con 95 años, Eastwood mantiene intacta su reputación de director práctico, decisivo y alérgico a perder tiempo. Y es algo que explica su trayectoria como un cineasta irrepetible.

