Matt Damon recuerda cómo fue trabajar por primera vez con Clint Eastwood: "¿Quieres hacerles perder el tiempo?"

Matt Damon no se ha olvidado de cómo fue trabajar bajo las órdenes de Clint Eastwood. Para él fue una experiencia que le marcó profundamente y también fue una primera colaboración que dejaría huella en su carrera. El proyecto suponía para él la oportunidad de ponerse a la altura de uno de sus referentes profesionales, y al mismo tiempo el reto de asumir un papel que exigía meses de preparación técnica y vocal.

Sin embargo, en lugar del escenario ideal que había imaginado, Damon se encontró con un método de trabajo radicalmente distinto al que estaba acostumbrado. Entre la presión del set y la admiración por Eastwood, aquel primer encuentro terminó convirtiéndose en una anécdota que define perfectamente la forma de dirigir del veterano cineasta.

Mejor no hacerle perder el tiempo

La anécdota salió a la luz cuando Damon visitó el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend', donde recordó su trabajo en 'Invictus' (2009), un papel que le valió una nominación al oscar. El actor explicó el desafío inicial del personaje: "Interpretaba a un jugador de rugby sudafricano, y ese acento es realmente difícil de imitar", recordando que "pasó seis meses" entrenando para lograrlo. "[El entrenador] venía de 9 a 5, de lunes a viernes. Era muchísimo trabajo", afirmó.

Con ese nivel de preparación llegó al primer día de rodaje, listo para impresionar a su ídolo: "Llegué [al set] y estaba listo, y era mi oportunidad de trabajar con uno de mis héroes". Pero tras la primera toma, Eastwood soltó decidió seguir adelante y priorizar la eficiencia: "La primera toma la hice… Estoy pensando en varias maneras de hacer la escena y él simplemente me dijo: Corten, impriman, sigamos adelante".

Damon intentó pedir una segunda oportunidad, pero recibió una respuesta contundente: "Yo le dije: Espere, espere, espere, jefe. Quiero, quiero hacer otra. ¡Esa fue la primera!. Y él dijo: ¿Por qué? ¿Quieres hacerle perder el tiempo a todos? Y yo le dije: No, supongo que debemos seguir adelante".

A pesar del impacto inicial, Damon asegura que el rechazo no fue cruel: "Fue amable", dijo, calificando a Eastwood como "un tipo encantador" y señalando la filosofía detrás de su método: "Toda su mentalidad era... tu equipo irá hasta el fin del mundo por ti, siempre y cuando no les exijas en cada toma".

Hoy, con 95 años, Eastwood mantiene intacta su reputación de director práctico, decisivo y alérgico a perder tiempo. Y es algo que explica su trayectoria como un cineasta irrepetible.

En Espinof | Fue elegida la mejor frase de la historia del cine de acción. Es tan mítica y conocida como el legendario actor que la dice

En Espinof | Esta obra maestra de Akira Kurosawa es una de las mejores películas de aventuras de la historia, pero Clint Eastwood la odia: "Es horrible"