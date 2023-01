Muere a los 45 años Annie Wersching, la Tess original de 'The Last of Us' a la que también vimos en '24' y 'Star Trek: Picard'

La actirz norteamericana Annie Wersching ha fallecido a los 45 años de edad como consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2020. Eso no impidió que siguiera trabajando, pero la enfermedad ha podido con la intérprete original de Tess en 'The Last of Us'.

Así fue la carrera de Annie Wersching

Wersching debutó como actriz en 2002 con un pequeño papel en un episodio de 'Star Trek: Enterprise', dándose la casualidad que su último papel fue también en ese universo, ya que dio vida a la Reina Borg en la segunda temporada de 'Star Trek: Picard'.

Su carrera se desarrolló principalmente en televisión, haciendo apariciones episódicas en títulos tan emblemáticos como 'Frasier', 'Boston Legal' o 'Sobrenatural' hasta que en 2007 le llegó su primera gran oportunidad fichando por 'Hospital General', apareciendo en 80 episodios de esa serie.

Poco después fichó por '24', dando vida a Renee Walker en la temporada 7 y 8 de la mítica serie protagonizada por Kiefer Sutherland. Tras su paso por '24', Wersching tuvo papeles importantes en títulos como 'Bosch', 'The Vampire Diaries', 'Timeless' o 'Runaways'.

Eso sí, muchos se acuerdan más ella por su participación en el exitoso videojuego de Naughty Dog que recientemente ha tenido una estupenda adaptación a la pequeña pantalla por HBO. Ahí el papel de Tess fue a manos de Anna Torv.

Descanse en paz.