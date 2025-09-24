Muere a los 87 años Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano y actriz protagonista de 'Fellini, ocho y medio (8½)', 'El gatopardo' y 'La pantera rosa'

Claudia Cardinale, la gran dama del cine italiano, ha fallecido a los 87 años. Considerada uno de los rostros más magnéticos y versátiles de la gran pantalla europea, fue musa de maestros como Federico Fellini, Luchino Visconti o Sergio Leone, y se convirtió en un icono internacional gracias a películas como 'Fellini, ocho y medio (8½)' (1963), 'Rocco y sus hermanos' (1960), 'El Gatopardo' (1963), 'Hasta que llegó su hora' (1968) o 'La pantera rosa' (1963).

Una actriz legendaria

Cardinale destacó primero en papeles secundarios, donde ya irradiaba una presencia capaz de robar escenas incluso junto a gigantes como Alain Delon o Burt Lancaster. En 'Fellini, ocho y medio (8½)', su papel de musa etérea nos dejó uno de sus papeles más icónicos, aunque también brilló en la comedia de aventuras 'La pantera rosa' (1963), donde encarnó a la princesa Dahla, y en el western 'Los profesionales' (1966), con un personaje que además sirvió como principal motor de toda la trama. Por otro lado, su consagración internacional llegó con 'Hasta que llegó su hora', de Sergio Leone, donde interpretó a una mujer marcada por la violencia, en una de las escenas más intensas que se recuerdan en el género.

Su carrera fue tan prolífica como variada, protagonizando desde grandes producciones internacionales hasta miniseries televisivas como 'Jesús de Nazaret' (1977) o 'La princesa Daisy' (1983), pasando por colaboraciones con directores de culto como Werner Herzog en 'Fitzcarraldo' (1982). A lo largo de su carrera, Cardinale nunca dejó de reinventarse, como demostró en títulos como 'Enrique IV' de Marco Bellocchio o 'El artista y la modelo' de Fernando Trueba, donde seguía irradiando vitalidad.

Nacida en Túnez en 1938, de ascendencia siciliana, Cardinale comenzó como actriz casi por casualidad, cuando ganó un concurso de belleza en el Festival de Venecia que atrajo la atención de varios productores italianos. Muy pronto se convirtió en uno de los rostros más solicitados del cine europeo, trabajando a un ritmo frenético en los años sesenta. Además, su vida personal también estuvo marcada por episodios duros, como la violación que sufrió en la adolescencia y el nacimiento de su hijo Patrick, al que presentó como su hermano durante años para proteger su carrera.

Reconocida en los principales festivales europeos, recibió un León de Oro honorífico en Venecia en 1993, un Oso de Oro en Berlín en 2002 y varios premios David di Donatello, entre ellos el de mejor actriz.

En 2017, ya a los 79 años, declaraba: “Lo que más me preocupa hoy en día es que, en cuanto una actriz cumple 60, la tiran a la basura, con muy pocas excepciones. Tengo 79 y sigo trabajando, pero no me importa el dinero. Lo que me importa es ayudar a los directores que empiezan”. Una frase que refleja la pasión con la que vivió el cine hasta el final.

