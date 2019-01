"Es muy insultante. Nosotras no contamos". 'Cazafantasmas 3' ya tiene su primera polémica

El reboot femenino de 'Cazafantasmas' fue una de las películas más polémicas de 2016 y la nueva entrega parece que no quiere quedarse atrás. Hace solo una semana que Sony nos sorprendió anunciando que habrá 'Cazafantasmas 3', e incluso mostrando un teaser cuando todavía no ha arrancado la producción. Ni siquiera sabemos cuál será el reparto.

Pero su director, Jason Reitman (hijo del realizador de las dos primeras entregas), ha revelado que tiene intención de traer de vuelta a los protagonistas originales de 'Los cazafantasmas' (1984) que aún viven, Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. Esta noticia no ha sentado nada bien a una de las actrices que lideraron la versión de 2016, Leslie Jones.

La humorista y actriz, dada a conocer por su trabajo en el mítico Satuday Night Live, dio vida a Patty en 'Cazafantasmas'. Al enterarse de las intenciones de Reitman, comentó lo siguiente en Twitter:

So insulting. Like fuck us. We dint count. It’s like something trump would do. (Trump voice)”Gonna redo ghostbusteeeeers, better with men, will be huge. Those women ain’t ghostbusteeeeers” ugh so annoying. Such a dick move. And I don’t give fuck I’m saying something!!