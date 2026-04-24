No creía que Leonardo DiCaprio se tomara bien los chistes sobre sus novias, pero su respuesta a los Globos de Oro me ha hecho cambiar totalmente de opinión

Reírse a costa de Leonardo DiCaprio mientras presentas una gala de premios parece fácil, pero realmente hay que echarle cierto valor: al fin y al cabo es uno de los actores más respetados de Hollywood y el único material que tienes contra él son sus continuas relaciones con mujeres mucho más jóvenes, dejándolas cuando cumplen 25 años (aunque su novia actual, Vittoria Ceretti, tiene ya, en un ejemplo de madurez por parte del actor, 27). Lo que no sabíamos es que encaja los chistes la mar de bien.
Un poco de pasta basta
Hace unos meses, en la última ceremonia de los Globos de Oro (que en enero ganaron 'Hamnet' y 'Una batalla tras otra' y sí, que parece haber pasado hace veinte años), Nikki Glaser, la presentadora, lanzó un uppercut directo a la mandíbula del actor, dando una vuelta al chiste habitual: "Incontables actuaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro y un Óscar, ¡y lo más impresionante es que has podido conseguirlo antes de que tu novia cumpla 30!".
La broma no es original, desde luego, y lo arregló en el escenario: "Leo, siento haber hecho ese chiste. Es cutre. He intentado no hacerlo, pero no sabemos nada más sobre ti, colega. No hay nada más. ¡Ábrete, en serio! ¡He mirad, he buscado! La entrevista más en profundidad que has dado nunca fue para la revista Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo 'Pasta, pasta y más pasta'?". No es que me haya dado por recordar un buen gag por las buenas, esta entradilla es importante para entender lo que pasó después.
La entrevista (más bien cuestionario) de Teen Beat es, por cierto, totalmente real, pero lo que Glaser no esperaba es que DiCaprio se lo tomara tan a buenas. En el Tonight Show de Jimmy Fallon, ha contado el resto de la historia: "Después de hacer una gala, siempre mando flores a todo el mundo del que me he reído que se lo ha tomado bien, que fue todo el mundo, solo para decir gracias, porque es uno de los motivos por los que se me da bien. La única persona que me mandó algo de vuelta fue DiCaprio".
¿Y qué creéis que le mandó? Pues está claro, ¿no? "Me mandó tres cestas de pasta como agradecimiento. Muy divertido, muy bueno. Y una parte de mí se preguntaba '¿Leo quiere follar?'". Glaser también presentará los Globos de Oro de 2027, y... ¿Quién sabe? ¡Lo mismo DiCaprio da otra entrevista y tiene algo más donde rascar! De momento, ahora mismo está rodando lo nuevo de Martin Scorsese, 'What Happens at Night', así que no creo que tenga mucho tiempo libre para pensar en pasta.
En Espinof | Todavía hay gente que no entiende que necesitamos las salas de cine por un motivo que va más allá de cómo cada uno prefiera ver las películas
En Espinof | Las películas más esperadas de 2026
