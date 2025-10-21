Nos ha cautivado en 'Task' pero antes protagonizó una película ganadora del Óscar. Yo tampoco caí en que era ella

Reconozco ser uno de esos que cuando estoy viendo una película o una serie nueva me paso dando vueltas en la cabeza en cuanto reconozco a alguno de los actores pero no terminó de averiguar dónde le he visto antes. Un "de qué me suena esta persona" cuya respuesta a veces es "ah, sí debió aparecer en un episodio de Ley y Orden".

Sin embargo reconozco que la cara de Emilia Jones, la joven Maeve en la maravillosa 'Task' me costó bastante ubicarla. Tanto es así que no fue una vez estrenada y avanzada la serie que no caí que, efectivamente, esa muchacha protagonizó una de las últimas ganadoras del Óscar a mejor película: 'CODA'. El consuelo es que, al parecer, no fui el único.

En mulletas

En una entrevista con Deadline a propósito del final de la miniserie de HBO Max, Emilia Jones ha compartido cómo le encanta el hecho de que la gente no reconociera en Maeve a la hija oyente en el seno de una familia de sordos... ni a ella misma:

«Fui anoche al partido de los Rangers y alguien dijo "No te reconocía sin tu mullet" y otro dijo "bueno, yo no te reconocía con el mullet". Mucha gente me mandó mensajes diciendo que no se habían dado cuenta de que era yo hasta el episodio 3 o 2. Es todo un cumplido. Eso es lo que me encanta sobre la actuación. Me encanta hacer de personajes en los que puedes desaparecer. Esa era mi meta y me siento muy feliz de que la gente no se diera cuenta de que era yo.»

La actriz, que desde 'CODA' ha protagonizado tanto 'Locke & Key' como varias películas, siendo quizás la más destacada 'Winner', reconoce que la cinta de Sian Hader le cambió la vida y que fue lo que le «permitió ser parte de 'Task»:

«Tenía 17 años y nunca antes había cantado ni signado. Por cada habilidad que requería esa película tenía un rotundo NO. Y por alguna razón la directora Sian Hader se arriesgó y me dio el papel. Estaré siempre agradecida a Sian y a esa película. CODA me permitió ser parte de 'Tas'. 'Task' enriqueció realmente mi vida. Maeve llegó a mí en un momento en el que realmente lo necesitaba. Rodar la serie fue realmente catártico y aprendí mucho sobre mí misma.»

