"Nos volvimos locos". La directora de 'She-Hulk: Abogada Hulka' explica cómo se gestó el cameo más demencial de la serie de Marvel

Hace un par de semanas os hablé de mi entusiasmo hacia el arranque de 'She-Hulk: Abogada Hulka', pero después de haberme enfrentado a su tercer episodio, no puedo más que reconocer que mi emoción inicial se está empezando a deshinchar. Y es que 'El pueblo contra Emil Bonsky' ha hecho gala de una narrativa desarrollada a trompicones y de algún que otro recurso que no termina de funcionar por mucho que se justifiquen con autoconsciencia y rupturas de la cuarta pared —y no, no me refiero al genial choteo a costa de los fans tóxicos—.

Colección de cameos

Entre ellos se encuentran unos cameos que, pese al chascarrillo de la protagonista al inicio del capítulo, parecen empezar a ocupar demasiado metraje. Hasta el momento hemos visto a Abominación, a Wong y a Hulk, y sabemos que están por caer pesos pesados de la talla de Daredevil. Pero la gran sorpresa —que ha dado lugar a una poscréditos de la que mejor no hablar— ha sido la rapera multipremiada y actriz Megan Thee Stallion.

Pero, ¿cómo ha aterrizado la ganadora de, entre otros, dos Grammy, en la producción de Marvel Studios y siendo eje central de una de sus subtramas? Durante una entrevista con Yahoo Entertainment, la directora y productora ejecutiva Kat Coiro ha arrojado algo de luz al respecto.

"El papel estaba escrito como una famosa guapísima que ni en un millón de años hubiese salido con Dennis Bukowski. Esos fueron los parámetros. Y Jameela Jamil [Titania en la serie] había trabajado con Megan, la mencionó de forma muy casual y nos volvimos locos.

Megan no es sólo guapa y talentosa, también es una mujer increíblemente fuerte, poderosa y atrevida. Así que, temáticamente, encajaba en 'She-Hulk'. Después descubrimos que Tantiana es la mayor fan de Megan Thee Stallion del mundo".

Por su parte, la actriz Tatiana Maslany —que continúa siendo lo mejor de la producción— ha dejado claro su entusiasmo por haber compartido set con Megan Thee Stallion.

"Fue EL sueño. Totalmente un sueño. No puedo creer que haya podido hacer esto. No lo podía creer mientras lo hacía. He estado entrenando toda mi vida para un momento como ese. Es un genio. Fue increíble".