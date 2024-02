"Era una película de mierda". Josh Brolin estalla al recordar uno de sus peores trabajos, que acabó siendo un rotundo fracaso

¿Os acordáis de 'Jonah Hex'? El personaje lleva apareciendo en los cómics de DC desde inicios de 1972 e incluso ha sobrepasado las fronteras del western para luchar junto a los Black Lantern Corps. Sin embargo, su versión cinematográfica de 2010... digamos que podría haber salido mejor. Costó 47 millones de dólares, recaudó tan solo 11 y condenó las carreras de su director y sus guionistas. Por suerte, no pasó lo mismo con su actor principal, un tal Josh Brolin.

Es una hex-película

El actor lleva años metiéndose con aquella película, y no iba a ser menos durante la promoción de 'Dune, parte 2', donde Josh Brolin ha aprovechado para dejar claro lo muchísimo que odia el western de DC. "¡Nunca dejaré de cagarme en 'Jonah Hex' porque era una puta película de mierda!", le ha dicho a GQ. Eso sí, ha hecho un pequeño inciso para aclarar la relación que tiene actualmente con Jimmy Hayward, el director.

Durante años, Brolin ha estado metiéndose con él en entrevistas, diciendo que no tenía experiencia y eso llevó a que la cinta no explotara todas sus capacidades. Pero hace poco, Hayward quedó con él y le pidió perdón por meter la pata... y después reveló que tenía un tipo de cáncer de huesos agonizante que le ha llevado ya a varias cirugías reconstructivas. Y claro, ante esa perspectiva, te sabe mal seguir echándole las culpas de nada.

"Me recordó que no puedes seguir cagándote en alguien. No sé qué cojones pasa en su vida. Quiero decir, reconstrucción facial total, todo eso". Al menos, después, ha querido aclarar que 'Dune: parte dos' no es como 'Jonah Hex', algo que, creo, ninguno de nosotros se había planteado en ningún momento: "Obviamente es un gran director, pero no hay egos. Cuando trabajas con gente genial, hay muy poco ego".

