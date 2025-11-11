Olvídate de volver a ver a Oscar Isaac en Star Wars y Marvel de momento. Su condición indispensable es que Disney deje de "sucumbir al fascismo"

Oscar Isaac acaba de regalarnos uno de sus mejores roles en 'Frankenstein'. El científico loco literario por excelencia le ha permitido hacer una interpretación muy física y eléctrica en la que pasa por todo tipo de emociones, de la rabia desatada a la melancolía y el perdón. Para el actor era un salto de fe, y cualquiera diría que exactamente el tipo de papel que buscaba hace años.

En una entrevista con GQ sobre su carrera, al guatemalteco también le interpelan sobre su futura relación con Star Wars. Pesa a haber trabajado previamente con cineastas de la talla de los Coen o Alex Garland, Isaac ganó gran popularidad como Poe Dameron, un intrépido piloto que sorprendió tanto a Abrams que acabó quedándose como regular en la trilogía. Dentro de Disney, algunos los recuerdan con más cariño como 'Caballero Luna', una de las series más experimentales de Marvel que combinan un héroe psicológicamente torturado con la mitología egipcia.

Esas memorables interpretaciones parecen ser las únicas que tendremos en un tiempo, porque a la pregunta de si volvería a trabajar con ellos, específicamente en Star Wars, Isaac tiene muy clara la respuesta. "Bueno, estaría abierto. Aunque ahora mismo no estoy muy abierto a trabajar con Disney. Pero si pueden aclararse y, ya sabes, no sucumbir al fascismo, eso estaría genial".

Es aquí donde desde GQ apuntan que la entrevista se grabó solo dos días después de la controvertida expulsión de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que da un marco claro a la respuesta de Isaac. "Pero si eso pasa, sí. Estaría abierto a tener una conversación sobre una galaxia lejana. Y sobre otro tipo de cosas."

Otra conversación sería si Disney no es rencorosa. Es la segunda vez que Isaac da una opinión tajante sobre su posible vuelta o no al universo de Star Wars. La primera vez venía de hacer 'El ascenso de Skywalker', y admitía que tenía las miras puestas en otro sitio con respecto al futuro de su carrera, y que solo volvería a la saga si necesitaba "otra casa o algo".

Aunque valiente, la postura del actor no quita el hecho de que su futuro en Disney no está nada claro tampoco dentro de los planes narrativos de sus franquicias. Star Wars tiene ahora mismo en barbecho la trilogía de las secuelas, con la cinta en solitario de Rey parada y una posible película de Kylo Ren rechazada. Quizás más sentido tendría una largamente esperada segunda temporada de 'Caballero Luna', pero tras mucho tiempo dándonos largas, desde Marvel ya afirmaban hace unos meses que "nuestras prioridades han cambiado".

En Espinof | Las 15 mejores películas de 2025 (por ahora)

En Espinof | 'Predator: Badlands' acaba de superar todas las expectativas: la película de ciencia ficción rompe récords y resucita los cines