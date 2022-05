"¿Qué está pasando?": David Tennant y Catherine Tate vuelven a 'Doctor Who' doce años después de su última aparición

"No me quiero ir". Si has reconocido inmediatamente la famosa última frase de David Tennant en 'Doctor Who', tenemos una buena noticia para ti: ha vuelto a conseguir las llaves de la TARDIS y vuelve... ¡Pero es que, encima, no lo hace solo! El décimo Doctor lo hará de la mano de la mejor compañera de la época moderna: ¡Donna Noble!

Wibbly wobbly timey wimey

Hace unos días, la cuenta de Twitter de la serie sorprendía mostrando al nuevo Doctor sin más parafernalia, el fabuloso Ncuti Gatwa, que pasaba así de descubrir su sexualidad en 'Sex education' a acabar con Daleks y demás fauna espacial. Muchos aplaudieron el casting, otros lloraron porque "el Doctor siempre ha sido inglés" (una frase que está mal a todos los niveles) y algunos se sintieron estafados porque se creyeron los rumores de que la nueva encarnación tendría una cara ya conocida.

Y, por una vez, los rumores eran ciertos. Pero dejemos que nos lo diga el propio showrunner, Russell T. Davies, en BBC.

¡Han vuelto! Y parece imposible: primero anunciamos un nuevo Doctor, y después un antiguo Doctor, junto con la fabulosa Donna, ¿qué está pasando? Quizá es una historia perdida. O un mundo paralelo. O un sueño, o un truco, o un flashback. Lo único que puedo confirmar es que va a ser espectacular y dos de nuestras mayores estrellas se reúnen para la pelea de su vida.

Doce años después de dejar los mandos de 'Doctor Who', y ante unas críticas bastante sombrías de la última temporada, la persona que volvió a hacerle popular y se ocupó de algunos de los mejores episodios de la historia vuelve por todo lo alto en el año que significará el 60 aniversario del personaje. Y no se ha cortado a la hora de llamar a viejos amigos. Recordemos que Tennant ya apareció en 'El día del doctor' junto a Matt Smith, que en aquel momento era su undécima encarnación.

Lo que cambia el juego es la aparición de Donna: recordemos que en sus compases finales como pareja aventurera, el Doctor se ve forzado a borrarle todos sus recuerdos si no quiere morir. Poco después, volvió a verla y le dio un billete de lotería premiado para solucionar sus apuros económicos. Solo tenemos dudas... Y muchas ganas de saber lo que Russell T. Davies está preparando. ¡Allons-y!