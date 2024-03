Qué fue de Andoni Ferreño, la estrella de Telecinco en los 90 que lo dejó todo por su verdadero amor

"Amigos, prepárense para asistir a un excitante encuentro feliz presentado por Andoni Ferreño". La voz en off de 'Vivan los novios' no dejaba lugar a dudas: era 1991 y Telecinco había encontrado a su presentador ideal. Un chico joven, guapo, de sonrisa perenne y con tablas, que con 26 años te hacía creer que encontrar el amor era posible dentro de un plató. Han pasado tres décadas desde aquel programa y los rostros televisivos han cambiado, pero no podemos evitar preguntarnos qué pasó con aquel presentador-yerno perfecto de los inicios de las privadas. ¿Qué fue de Andoni Ferreño?

Ferreño Rocher

José Antonio Ferreño nació el 6 de abril de 1965 (o sea, que tiene 58 años) en Ermua. Fue allí donde se dio cuenta, mientras hacía la carrera de periodismo, que no valía para eso y lo que quería, realmente, era subirse a un escenario. Ni corto ni perezoso hizo la maleta y se plantó en Madrid para estudiar en la Escuela de Arte Dramático. Eso sí, no era tan fácil para una familia de toda la vida en los 80: tuvo un tira y afloja con su padre, que quería que trabajara de algo serio. Si no aprobaba las oposiciones de la Escuela, volvería a Ermua. Aprobó y, tras un par de obras en el teatro, consiguió su primer papel en el cine.

Era 1988 y Antonio Giménez-Rico le fichó para un papel muy secundario en 'Soldadito español', junto a Maribel Verdú, Juan Luis Galiardo o Miguel Rellán, entre otros. Poco a poco fue enlazando papeles tanto encima de la tarima como delante de las cámaras, en series como 'Brigada central' o 'Crónicas urbanas'. Y entonces nació Telecinco, donde, dos personas que buscaban una cara nueva y le habían visto en aquella película, de pronto se interesaron por él. Imaginad que estáis en la veintena, queréis dedicaros a la interpretación y la vida os sonríe: lo último que pensáis es en meteros a presentadores, ¿no?

En una entrevista en ¡Hola!, Andoni desvela el motivo del giro a su carrera: "Cuando me dijeron lo que me iban a pagar dije: 'Me voy a la tele'". Obviamente. Andoni empezó presentando 'Telecupón' (aunque, como todos sabemos, el éxito del formato fue de Carmen Sevilla años después) y pasó a hacer un programa tras otro, a cada cuál más tróspido. 'Bellezas en la nieve', el spin-off del pseudo-concurso 'Bellezas al agua' (que también tuvo a Ferreño en la temporada 2), 'Vivan los novios', 'Desde Palma con amor', 'La ruleta de la fortuna'... Puede que él no lo supiera, pero, desde luego, marcó una época.

Lo tuyo es puro teatro

Entre tanto, Ferreño estuvo compaginando su labor como presentador con el teatro, series y alguna que otra película ('Pelotazo nacional', la última cinta de Mariano Ozores). Al final, la televisión quedó atrás porque encontró su lugar allá de donde vino: “Hasta aquí, ha sido todo muy bonito, ha estado muy bien pero yo me vuelvo a mi sitio”, comentaba.

Eso no quiere decir que se fuera totalmente de la tele, claro: suyos fueron los especiales de fin de año del 2000 y 2001 en TVE e incluso, más recientemente, acabó recalando en canales autonómicos con la revista de José Luis Moreno 'Noche sensacional'. Pero su verdadero amor seguía siendo la actuación. En el cambio de siglo, Ferreño apareció en 'El comisario', 'La ley y la vida', 'El crack cero' o la telenovela 'La verdad de Laura'. Poco imaginaba que ese iba a ser el inicio de su segundo renacimiento televisivo.

En 2010, ya con sus hijos crecidos y una carrera más que consolidada en el teatro, decidió hacer las maletas y marcharse hasta Colombia para rodar un personaje secundario que aparecía en 28 de los 182 episodios de la telenovela 'La Pola'. El nombre de su personaje no podía ser más de culebrón: Francisco Javier Sabarain y San Vicente. También hizo un par de papeles más en el género, que sirvió para que se le viera con otros ojos también en España. Así, en plena pandemia y con los teatros cerrados, pasó a ser una de las nuevas caras de 'Amar en tiempos revueltos'.

Amar en tiempos de Andoni

Justo antes de rodar los 295 episodios en los que Lorenzo Bravo hizo su aparición, Ferreño tuvo la oportunidad de sentirse el más querido de España con dos hechos paralelos. Por un lado, su papel como él mismo en la injustamente infravalorada 'El vecino'. Por otro, su propio hijo, Gonzalo, al mando de Los Javis interpretando a su padre durante la época de 'Vivan los novios' en 'Veneno'. Ah, y sin olvidar su momento como presentador en 'Dos años y un día'. Porque en España, si pensamos en el presentador perfecto, pensamos en él. Bueno, en él o en Ramón García.

Andoni Ferreño sigue enamorado del teatro por encima de todo, sabiéndose querido por toda España como el icono de los 90 que él mismo rechaza ser. Así que si nos preguntamos qué fue de él, la respuesta está en la cartelera teatral. Lo último, una nueva versión de 'Boeing Boeing', junto al también ex-estrella de los 90 Agustín Bravo y que aún se representa en plena gira por todo el país.

En estos tiempos de influencers perniciosos, famosos botarates y presentadores de usar y tirar, Andoni Ferreño ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, a sus creencias, a su teatro, no ha causado polémicas ni dislates, sigue casado, desde hace 32 años, con la misma mujer, y es recordado y amado por varias generaciones, aunque solo nos acordemos de él cuando le vemos haciendo de él mismo. ¿Qué fue de Andoni Ferreño? Que nunca dejó de trabajar. Que nunca dejó de ser feliz.

