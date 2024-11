Qué fue de Kuno Becker, el actor mexicano promesa de Hollywood que triunfó en el doblaje y se desvaneció del panorama

México siempre ha tenido grandes exponentes del cine en Hollywood, desde la época de oro del cine con grandes nombres como Dolores del Río, hasta actores más contemporáneos como el de Kuno Becker, que se asocia inmediatamente con uno de los mayores logros de un actor mexicano en el extranjero: ser el protagonista de una trilogía internacionalmente exitosa.

Originario de la Ciudad de México, Kuno Becker comenzó su carrera artística en el mundo de las telenovelas, destacándose en títulos como 'Soñadoras' y 'Primer Amor... a Mil por Hora'. Su galanura y carisma lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana en los años 90. Sin embargo, Kuno siempre mostró interés por ampliar sus horizontes, lo que lo llevó a abandonar la comodidad de las telenovelas y aventurarse en proyectos cinematográficos.

Después de apariciones en telenovelas como 'El alma no tiene color, ' Camila', 'Mujeres engañadas' y algunos capítulos de 'Mujer, casos de la vida real', llegó el salto internacional con ¡Gol! (Goal!, 2005), donde interpretó a Santiago Muñez, un joven futbolista mexicano que logra cumplir el sueño de jugar en el Newcastle United y posteriormente en el Real Madrid.

Esta trilogía, aunque comercialmente variable, cimentó a Becker como una cara reconocida a nivel mundial, especialmente entre los amantes del fútbol, producciones con las que Becker demostró su versatilidad como actor, lo que le dio paso a interpretar personajes diversos y complejos gracias a su carisma y su dominio del inglés, que lo convirtieron en un candidato ideal para protagonizar películas en Estados Unidos y no sólo dedicadas al público latinoamericano.

Durante un tiempo, parecía que nada podría detener su ascenso en la industria cinematográfica estadounidense, ya que participó en otros proyectos destacados de Hollywood, como 'From Mexico with Love' (2009) y 'Nomad: The Warrior' (2005), lo que parecía apuntar a una consolidación de su carrera en la industria estadounidense después de aparecer también en un capítulo de 'Dr. House'.

El auge con Pixar y su regreso a la televisión

A pesar de su éxito, la carrera de Kuno Becker en Hollywood comenzó a desacelerar como protagonista o actor recurrente de producciones, sin embargo, lo que lo mantuvo en el panorama del cine fue su trabajo en el doblaje, donde por continuidad de la trilogía, prestó la voz para las tres entregas de las películas de 'Cars', desde 2006 a 2017.

De regreso en México, Kuno Becker demostró que su talento no se limitaba a la actuación. En 2012 debutó como director con 'Pánico 5 Bravo', un thriller psicológico que, aunque no recibió críticas unánimes, mostró su capacidad para asumir riesgos creativos. Desde entonces, ha seguido participando en proyectos más íntimos y personales, buscando un balance entre la actuación y su vida fuera del espectáculo.

En el ámbito actoral, regresó a las telenovelas y series mexicanas, pero también ha sido selectivo en sus colaboraciones. Algunos de sus últimos trabajos incluyen 'El Día de la Unión' (2018), película en la que interpretó y produjo una historia basada en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Sobre su alejamiento con Hollywood, el mismo Kuno explicó en una entrevista que su distanciamiento con el cine en Estados Unidos se debió a que "a la ciudad llegan cientos de miles de personas con un mismo sueño donde el 1% se convierte en el próximo Brad Pitt, y el resto es una sociedad enojada y está frustrada porque querían algo que no tuvieron".

Además de esta situación, Becker cayó en los vicios de las drogas, en el que asegura, llegó a temer por su vida, sin embargo, tras un tratamiento para las adicciones, logró salir adelante y ahora se enfoca en rescatar animales de la calle tras el apoyo emocional que fue su mascota Martina para esos duros momentos.

