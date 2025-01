Qué fue de Rodrigo Noya, el niño de 'Hermanos y detectives' que triunfó cruzando el charco y terminó cumpliendo su sueño al margen de la interpretación

Aunque los remakes están en auge, no son un invento reciente. Llevamos viendo remakes de grandes éxitos desde hace décadas, tanto de cine como de TV: 'Hermanos y detectives' es una de las muchas series que se versionearon para aprovechar el tirón, pero sí de las pocas que comparten protagonista. ¿Qué fue de Rodrigo Noya?

Detective Lorenzo

Rodrigo Noya nació en Chascomús (Buenos Aires, Argentina) en 1993, y comenzó su carrera como actor desde muy joven, en el programa 'Agrandadytos' junto a su hermana Agustina. En 2003 ya tuvo su primer papel en cines, en la película familiar 'Dibu 3', a la que le siguieron otras dos: 'Todo el bien del mundo' y 'El sueño de Valentín', en la que ya ocupaba un rol de protagonista.

Pero su verdadera oportunidad le llegó con 13 años, cuando coprotagonizó junto a Rodrigo de la Serna 'Hermanos y detectives', la serie argentina creada por Damián Szifrón ('Relatos salvajes') sobre un joven y solitario policía que tenía que hacerse cargo de su hermanastro, un niño con una inteligencia extraordinaria que terminaba echándole una mano con sus casos.

La serie se retransmitió en el canal Telefe en 2006 y tuvo buena acogida, aunque finalmente solo tuvo una temporada de 10 episodios. No obstante, su éxito no pasó despercibido en España y Telecinco compró los derechos de la versión española, que tuvo algo más de recorrido de que predecesora.

A la izquierda, la versión argentina de 'Hermanos y detectives', y a la derecha, la española

En la versión patria, Diego Martín tomó el relevo del personaje principal y Noya repetió su papel como Lorenzo Montero, trasladando el planteamiento y las tramas a España. La temporada 1 se estrenó en 2007 y fue un sonoro éxito, lo que garantizó que se renovara para un temporada 2.

Su desplazamiento al late night hizo que las audiencias se resintieran y terminó siendo cancelada, dejando sin emitir varios episodios ya rodados y que la cadena tuvo en el cajón durante medio año hasta que decidió emitirlos, esta vez en prime time.

Como curiosidad, también tuvo un remake estadounidense titulado 'Solving Charlie', protagonizado por Mike Colter (el hot priest de 'Evil') y encargado para ABC. Noya no hizo triplete, ya que en esta versión su papel lo interpretó Dakota Goyo (el niño de 'Acero puro') pero no creo que le supusiera ningún disgusto, ya que la serie no pasó del piloto.

Tras vivir un tiempo en España para el rodaje de la serie, Noya volvió a Buenos Aires y continuó su carrera como actor, tanto ante las cámaras como sobre los escenarios. Ha aparecido en series como 'Los únicos', 'Noche & Día' o 'El marginal' y películas como 'El mural' o 'Sinfonía para Ana'.

También ha participado en concursos y realities, como 'Pasapalabra', 'El hotel de los famosos' o 'Escape perfecto' y también tiene cierta presencia en redes, donde mostró el seguimiento de la cirugía ocular a la que se sometió recientemente: "Los anteojos me acompañaron toda mi vida, formaron parte de mi personalidad y hoy decido operarme por una cuestión de salud".

En 2017 tuvo a su primer hijo (siempre quiso ser padre joven y pudo ver su sueño cumplido) y desde entonces compagina la paternidad con la interpretación. Sus proyectos más recientes han sido la serie 'Nada' y las películas 'El sistema K.E.O.P./S' y 'El Asistente', y continúa focalizándose mucho en el teatro.

