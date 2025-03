Qué fue de Zooey Deschanel, la gran esperanza indie que pasó 500 días con Joseph Gordon-Levitt y acabó haciendo un podcast sobre su serie mainstream

Hubo un momento en el que el mundo del cine y la televisión parecía rendido a las actrices burbujeantes, únicas y eternamente positivas y pop. Tanto, que incluso se acuñó el término despectivo "Manic Pixie Dream Girl" para describir a ese personaje arquetípico que en el cine lleva a conocer la vida con humor y alegría. Y nadie lo encarnó más que Zooey Deschanel, la actriz que durante unos años lo fue todo... Y después desapareció de nuestras vidas. Sin embargo, nunca se ha ido del todo. Y es que, ¿alguien puede decir qué fue de Zooey Deschanel?

Nacida en la industria

Zooey Clare Deschanel nació el 17 de enero de 1980 (o sea, que ya tiene 45 años) y ya nació metida de lleno en la industria. Su madre, Mary Jo Deschanel, es conocida por su papel como Eileen Hayward en 'Twin Peaks' y en la película '2010: Odisea dos', la secuela de la película de Stanley Kubrick. Su padre, Caleb Deschanel, es un director y cinematógrafo que dirigió episodios de, precisamente, 'Twin Peaks' y ha estado nominado seis veces al Óscar de mejor fotografía (con películas como 'La pasión de Cristo', 'El patriota' o 'Volando libre'.

Aunque Zooey odiaba estar viajando constantemente por el trabajo de sus padres, eso no le impidió entrar en el negocio familiar... Al igual que su hermana, Emily Deschanel, que durante doce años protagonizó 'Bones'. Zooey estudió en la universidad durante poco más de un semestre: quería, como fuera, ponerse a actuar. A los 18 años debutó en un episodio de 'El secreto de Verónica' y un año después ya aparecía en 'Mumford' a las órdenes de Lawrence Kasdan. Toma nepo baby.

Con veinte años, ya apareció en 'Casi famosos', junto a Kate Hudson. Era el año 2000, y Cameron Crowe era el primer escalón hacia la fama. Poco a poco fue abriéndose paso apareciendo en películas que no pasaron a la historia hasta que 'All the real girls' le dio sus primeros premios y nominaciones, una pequeña sensación indie dirigida por David Gordon Green, responsable de la última trilogía de 'Halloween'. A partir de aquí, fue encadenando éxito tras éxito.

Success Dream (New) Girl

'Elf', 'La guía del autoestopista galáctico', 'Un puente hacia Terabithia', 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford', 'Di que sí'... Y probablemente la película por la que todos la recordamos: '(500) días juntos'. Puede que no fuera tan exitosa en taquilla como muchas de las cintas que ya había hecho, pero sí que puso su cara en todos los pósters y se convirtió en un icono. Para tanto fue, que Joss Whedon la contactó para aparecer como La Avispa en 'Los Vengadores', antes de que el guion la eliminara para meter a Viuda Negra... y Evangeline Lilly cogiera el testigo.

Mientras tanto, su proyecto musical, She & Him, junto a M. Ward, estaba convirtiéndose en un éxito indie, y su primer disco, 'Volume One', vendió más de 300.000 copias en Estados Unidos. Siete discos después (el último, un tributo a Brian Wilson, se lanzó el año pasado) la banda aún pretende seguir haciendo giras e incluso pusieron música al último especial de Snoopy.

Entre She & Him, '(500) días juntos' y el runrún causado en Hollywood, acabó firmando por la serie que cambiaría su vida: en 2011, empezó 'New girl', en el que además de la actriz principal también era productora y ayudó a modelar el personaje. El resto ya lo sabéis: siete temporadas que culminaron en 2018. Desde entonces ha aparecido en un videoclip de Katy Perry riéndose de su parecido, poniendo voz en la secuela de 'Trolls' y en la caída en desgracia 'Harold y el lápiz mágico'. Y entonces, ¿qué?

La vida vegana, la vida mejor

Lo cierto es que sigue intentando triunfar como productora (aunque de momento la serie por la que apostó no ha salido adelante) y, gracias a su estilo de vida vegano acabó presentando la webserie 'Your Food's Roots', donde habla de cómo la comida que tomas te afecta de una u otra forma. Y es que 'New Girl', además de ser su mayor éxito, también se convirtió en su estigma, impidiendo que los productores la vieran como algo más que un prototipo de papel que ya casi se ha extinguido en Hollywood: el de la "quirky girl".

Además de seguir con su carrera musical, la actriz ha empezado un podcast (como todo el mundo) volviendo a ver uno a uno los episodios de 'New Girl' con invitados ilustres que participaron en la serie. 'Welcome to our show' lleva 124 episodios y Zooey está acompañada de Hannah Simone y Lamorne Morris, dos de los actores originales. Para verse todos los episodios aún les quedan 22 programas, así que estáis a tiempo de poneros al día.

Dicen que la respuesta más probable a un enigma es la más sencilla. Así que a la pregunta "¿Por qué no vemos más a Zooey Deschanel?" la respuesta es... porque quiere cuidar a su familia. La actriz tiene dos hijos de su segundo matrimonio y ahora mismo sale con Jonathan Scott, uno de los protagonistas de los realities inmobiliarios 'La casa de mis sueños' y 'Los Gemelos decoran dos veces'. Para que nos entendamos: el de los hermanos que reforman casas. Según cuenta Deschanel, procura estar todo el tiempo que puede con sus hijos e incluso les lleva en coche a clase y atiende a todas las reuniones de padres y madres. Parece que de momento tendremos que conformarnos con escucharla con She & Him y en su podcast, porque su gran retorno a la actuación aún está por llegar.